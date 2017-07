Jaak Aab: Eestis ei ole keegi üleliigne

Kui mainida veel tegevusi, mille võtavad üle kohalikud omavalitsused, võib välja tuua näiteks saarevahi korraldamisega seotu, aga ka juba rohkem räägitud protseduurid valimiste korraldamisel.

Esimesena antakse maavalitsuste funktsioonidest selle aasta septembrist haridus- ja teadusministeeriumi valitsemisalale üle haridusvaldkonna ülesanded.

Riigireform on valitsuse prioriteet, me ei tee seda uisapäisa: on loodud riigireformi koordinatsioonikogu, riigikogu erikomisjon, ettevõtjatest ja ühiskonnategelastest koosnev nõuandev riigireformi nõukoda. Kõik käigud mõtleme ja kalkuleerime läbi, samm korraga.

Avalikult kritiseerijatelt ootame konstruktiivsust. Küsimus ei ole selles, et riik ei oskaks ise kuskilt alustada: haldusreform toimib, riigireformi tegevuskava aastateks 2017–2019 võttis valitsus vastu, ajakava on olemas ning kõigil on võimalik nendega tutvuda. Töö käib sisuliselt. Küsimus on konkreetsetes ettepanekutes. Pakkuge häid ideid ja me teeme.

Ettepanekud stiilis koondame-pool-ametnikkonda ei ole adekvaatsed. Riigi jaoks ei ole koondamine eesmärk omaette. Me vajame inimesi. Küsimus on tõesti efektiivsemaks muutumises – asjade ümberkorraldamises – ning teenustes, mida ja kuidas kodanikele pakkuda.

Senine eesmärk on olnud, et samas rütmis tööealise elanikkonna vähenemisega väheneb ka avaliku sektori töötajate osakaal. Möödunud aastal vähenes avaliku teenistuse (riigi ja kohaliku omavalitsuse ametiasutuse) töötajate osakaal 2,1 protsenti ehk 600 inimese võrra – kiiremini kui tööealine elanikkond. Kokku töötas avalikus teenistuses möödunud aastal 28 513 inimest.

Valitsussektori töötajate arv vähenes möödunud aastal samuti kiiremini kui Eesti üldine tööealine elanikkond: aastaga 1,3 protsenti ehk 1519 töötaja võrra. Kokku töötas valitsussektoris 116 734 inimest. Muide, kõige suurema töötajaskonnaga olid kohaliku omavalitsuse üksused, kus töötas 61 857 inimest, mis moodustas kogu valitsussektori töötajate arvust ligikaudu 53 protsenti.

See avaliku sektori töötajaskond, keda inimesed nimetavad valdavalt «ametnikeks», on tegelikult väike osa. Riigi palgal on ka õpetajad, päästjad, politseinikud jne.

Üks oluline komponent riigireformist – riigiasutuste väljaviimine pealinnast – on mõeldud tasakaalustamaks ja kompenseerimaks töökohtade kadumist maakonnakeskustes. Ka mulle on öelnud vallajuhid, kes ei näe pärast valimisi omale töökohta terendamas, et kui nad tööd ei leia, tõstavad kaabut ja lahkuvad Eestist.

Riigipalgaliste töökohtade hajutamine, Tallinnast väljaviimine, on praegu üks olulisemaid järgmisi samme. Ministeeriumid ja hallatavad asutused valmistavad ette oma töökohtade väljaviimist Tallinnast eelkõige maakonnakeskustesse. Valitsuskabinet on püstitanud eesmärgi viia välja tuhat töökohta 2019. aasta lõpuks ja 2/3 kohta on ettepanekud juba olemas ning ülejäänu osas käib töö. Need asutused, mis on nõus viima töökohti maakonnakeskustesse, on kõigile eeskujuks.

Riigireform jätkub, kõigi ettepanekutega töötame edasi, et valitsemise korraldust paremaks muuta. Iga mõte, mis aitab valitsemist kiiremaks, paremaks ja efektiivsemaks muuta, on hea mõte ja kaalumata me seda tagasi ei lükka.

Eestis ei ole vaja mitte vähendada ametnike arvu, vaid leida kõigile inimestele sobiv töö, mis Eesti majandust hoogustab ja elukorraldust arendab. Meil ei ole mitte ühtegi inimest üle.