Andrei Kuzitškin: Eesti riik eraldas lapse Vene vanematest ja see oli õige tegu

Uus Vene lasteõiguste volinik Anna Kuznetsova on õigeusu preestri abikaasa. Venemaa õigeusu kirik on kategooriline lastekaitse vastane. Nii õigeusklikud aktivistid kui ka kiriku tipud on kindlad, et see õõnestab Venemaa rahvustraditsioone ja perekonna alustalasid, sest meelestab lapsi vanemate vastu. Õigeusu kiriku kaanoni järgi peaksid lapsed igati alluma isale ja emale ning vanemate füüsilisi karistusi vastu võtma kasvatuse hüvedena. Seepärast on raske uskuda, et laste eraldamist Vene peredest välismaal vaadeldatakse Vene võimuladvikus kõlbluse ja õiguse prisma läbi.

Anna Kuznetsova ja president Vladimir Putin. / Scanpix

Pigem on tegemist poliitilise spekulatsiooni ja olulise komponendiga Vene meedia läänevastases info- ja propagandavoolu hüsteerias. Seda kinnitavad ka Vene telekanalite Rossija ja NTV uudissaadete lood Tallinna Gazarjani-Mihhailova perekonna kohta. Selliste lugude eesmärk on Eestit näidata vaenuliku riigina ja hirmutada inimesi lastekaitse ähvardustega ja veenda publikut, et laste õigused ja vabadused on päriselt kaitstud üksnes Venemaal.

On väga imelik, et Vene lasteõiguste volinik tunneb huvi Eesti laste olukorra vastu, sest peredest eraldatud laste arv langeb Eestis igal aastal. Seejuures on Venemaal peksmine dekriminaliseeritud ja tegeliku lastekaitsetöö asemel tegeletakse oma kodanikevastase vägivallasüsteemi loomisega, mida varjatakse hingeväärtuste loosungitega. Ega see polnud juhus, et just koolilapsed tulid sel kevadel Venemaa linnade tänavatele protestima võimude vastu, kes võtavad neilt tulevikulootuse.

Leian, et Eesti käitub igati õigesti, kui püüab kaitsta last halbade vanemate eest. Kuid kes päästab vanemaid lapse kaotamise karistusest? Uu, inimesed, kus te olete?!

Andrei Kuzitškin on endine Venemaa riigiametnik, kellele on Eestis antud poliitiline varjupaik. Ta töötas kümme aastat Tomski oblasti valitsuses kommunikatsioonijuhina ning hiljem kuus aastat kultuuriameti juhatajana. Tal on magistrikraad bioloogias ja rahvusvahelistes suhetes. Praegu töötab ta vene keele õpetajana.