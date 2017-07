Urmas Viilma: küsimusi tekitav selektiivsus lähisuhtevägivalla soopõhisuse kajastamisel

Mul on tekkinud küsimus, kas ei oleks siiski õigem rääkida lähisuhte vägivalla puhul üldistavalt tugevama (vaimselt, füüsiliselt, majanduslikult või juriidiliselt domineerivama) poole vägivallast nõrgema poole suhtes ning mitte rõhutama alati stereotüüpselt, et mees on vägivallatseja ja naine ohver. Isegi kui see peab paika füüsilise vägivalla puhul, ei ole see ilmselt siiski kõigis lähisuhte vägivalla olukordades alati võrreldavalt samas mahus paikapidav.

Võimalik, et eksin, kuid ma ei saa selles veenduda seni, kuni seda ei kinnita põhjalikumad uuringud. Nende uuringute olemasolu korral oleks kindlasti vaja nende paremat kajastamist. Praeguseks on tekkinud minu hinnangul olukord, et enamikul juhtudest, kui avalikkuses räägitakse perevägivallast, kajastatakse naiste vastu suunatud füüsilist vägivalda. Sellest rääkimine on vaieldamatult väga oluline, kuid see ei anna alust muudest lähisuhte vägivalla juhtudest, kus ohvriteks on mehed ning vägivalla tarvitajateks naised jätta rääkimata.

Ma ei taha kuidagi alatähtsustada naistevastase füüsilise vägivalla tõsidust ja seda, et seal tõepoolest on mehed peamised vägivaldsed pooled, kuid õiglane oleks rääkida soopõhiselt ka muudest vägivalla liikidest või juhtudest kõneledes.

Kui seda pole piisavalt uuritud, siis peaks seda tegema. Küsimus ju on, kas oma naist peksev mees on vägivaldsem kui oma last peksev ema? Kas alimente mittemaksev endine mees toimib moraalselt halvemini kui oma eakalt isalt pensioni ära võttev ja ta magamistuppa luku taha sulgev tütar? Eraldi värvi ja statistilist segadust kogu valdkonna uurimisse lisab kooseluseaduse järel samasooliste inimeste paarisuhetes esinev vägivald?

Lähisuhte vägivalla teema senisest laiahaardelisem käsitlus oleks ühiskonda tervendav ja toetaks moraalselt laiemat ohvrite ringi kui senine avalik käsitlus.

Kas mõni võrdõiguslikkusega tegelev mittetulundusühing või ametkond on kogunud kokku statistika, mis liidaks kõik perevägivalla liigid ja erijuhud vanuserühmade ja sugude kaupa nõnda, et see hõlmaks kogu laia koduvägivalla ampluaad väikelaste tutistamisest vanuritelt pensioniraha äravõtmiseni?

Selles statistikas peaksid kajastuma ka igat liiki vägivallajuhud nii paarisuhte ajal kui pärast suhet, kuni selleni välja, kuidas jagatakse mõlemale vanemale lapsega üheskoos veetmiseks aega.

Kogu valdkonda põhjalikult kajastav uuring ja statistika võiks anda parema selguse, kas senine levinud käibetõde, mis toetub füüsilise lähisuhtevägivalla juhtude statistikale, et 85–90 protsenti ohvritest on naised ja 10–15 protsenti ohvritest on mehed, peab paika kogu lähisuhtevägivalla kohta tervikuna või on kõrvalekaldumisi eri vägivallaliikides.

Olen nõus, et oleme käinud alles väga lühikese tee uurimaks ja kajastamaks lähisuhte vägivalla kõiki tahke ja nüansse, kuid mulle tundub, et just sugude võrdsusest ja ka vägivalla liikide võrdses mahus käitlemise vajadusest lähtuvalt peaksime rohkem hakkama kõnelema ka meeste vastu suunatud vägivallast, olgugi et see vähemalt füüsilise ja seksuaalse vägivalla juhtumite seas on väga väikse protsendiga.

See, et meeste hulgas on ohvreid vähem kui naiste hulgas, ei tähenda, et need vähesedki mehed ei vääriks nende muredes tähelepanu. Samuti vääriks paremini uurimist ja kajastamist laste vastu suunatud vägivald kasvatamise protsessi osana, ning mõlemast soost vanema või ka vanavanemate või kasuvanemate roll ja osakaal selles.

Mul mehena on olnud väga ebamugav käesolevat arvamust kirjutada, sest see võib jätta lugejale mulje erapoolikusest. Kuna olen ka konservatiivsust esindava kiriku vaimulik, võib tunduda minu teemakäsitlus lisaks veel kallutatud või tendentslik.

Tahan siiski loota, et kõik, kes loevad Sirbist eelpool viidatud artikleid, märkavad ka ise, et meestele ohvritena seal tähelepanu ei pöörata. Kui üldse, siis üsna möödaminnes.

Minu sooviks on keerata lähisuhte vägivallast kõneledes järgmine lehekülg, kus kõigi teiste kannatajate kõrval kõneletakse ka meestest koduvägivalla ohvritena, olgu nende protsent juhtudest kui väike tahes.

Võimalik, et kõik ongi juba läbi uuritud ja ka asjakohane statistika olemas, siis on küll viimane aeg hakata käsitlema kõikide vägivallaliikidega seotud küsimusi tasakaalustatumalt unustamata mõlema soo rolli kõigis juhtudes ja lähisuhtevägivalla liikides.