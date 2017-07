Ukraina ohvitser: loomulikult pole selle klouni avaldus krossigi väärt

Zahhartšenko ei jäta imestamist oma veidrustega, kui mitte jämedalt öelda – rumalustega. Seekord kuulutas ta välja, nagu teavitab vene allikas Dožd viitega Interfaxile, Väike-Vene riigi moodustamisest. Seejuures, nagu teatas see Venemaa terrorist:«Väike-Vene lipuks tunnistatakse Bogdan Hmelnõtski lipp. Lähtume sellest, et Donetski Rahvavabariik koos Luganski Rahvavabariigiga on ainuke Ukraina ala, Krimm maha arvata, kus on säilinud seaduslik võim.»

Järgnevalt tegi ta ettepaneku: «Kehtestada kolmeks aastaks eriolukord, mille jooksul on keelatud kõikide erakondade tegevus, sama aja jooksul alustatakse rahvusvahelist üldsust kaasates Odessa, Maidani ja Donbassi kuritegude uurimist. See otsus on juba ammu küpsenud, kuid kõigel on oma aeg, ja just täna pakume sellist võimalust, et peatada sõda.»

Zahhartšenko sõnul saab Väike-Vene pealinnaks Donetsk, kusjuures Kiievist saab aga pealinna seisuseta kultuuriajalooline keskus.

«Pakume uue plaani riigi taaslõimimiseks. Hiljuti käivitasime riikliku kava Donbassi rahvaste ühendamiseks, teeme kõikidele Ukraina elanikele ettepaneku väljuda sõjast riigi taasloomise läbi, see on rahumeelne tee. Kuid siin on mitu tingimust: Ukraina elanikud peavad seda ise toetama. Oleme pidanud juba nõu piirkonnavõimude ja ärimeeste esindajatega. See on meie esimene ja viimane pakkumine,» teatas Zahhartšenko.

Loomulikult pole selle klouni avaldus krossigi väärt, aga kui võtta arvesse, et vaevalt ta seda niisama pobiseb, siis peab esitama küsimuse, kellele on seda vaja. Loomulikult seisavad selle avalduse taga Kremli kõrvad. Peale selle tuleb pöörata tähelepanu ka mitmele tegurile:

1) Ukraina ja Moldova on suurendanud kontrolli Vene kaupade liikumisele tunnustamata Transnistria Moldaavia Vabariiki;

2) Minskis toimub järjekordne kohtumine (algab homme);

3) Hiljuti on märkimisväärselt vähenenud rünnakute ja Vene vägede arv Donbassis.

Võimalik, et Venemaa on nurka aetud ja otsib uusi samme, nüüd siis poliitilisel ja diplomaatilisel areenil. Lootused radikaalsele muutusele suhetes Ameerika Ühendriikidega pärast peresidendivalimisi varisesid kokku – sanktsioone ei ole eemaldatud, raha katastroofilise sõja jaoks ei jätku, aga alla anda Venemaa veel ei kavatse, tähendab, peale jõutegevuse on vaja teha ettepanekut, midagi uut, aga mis kõige tähtsam, ikkagi samal vanal eesmärgil – edaspidigi lagundada Ukrainat kui riiki. Seda kõike on vaja arvesse võtta, vaadates selle ebaadekvaatse turumüüja Zahhartšenko avaldusi.