Piia Põldmaa: laulupeost ja selle kuuest

Sellises koostöös ootab hea disainer tellijalt tema baasväärtuste ja põhiolemuse kirjeldust ja neist aru saamist. Kui klient ei oska seda ise sõnastada, tuleb hea disainer talle selleski appi. Graafiline identiteet ehk silmale nähtav osa oma parimas on nimelt päris- ehk tuumidentiteedi peegeldus. Nii nagu saame inimeste väljanägemise põhjal otsustada pisut ka nende maailmavaate ja väärtuste üle, peaks ürituse ja organisatsiooni väljanägemist vaadates saama otsustada ka nende väärtuste üle.

Punküritusel on üks väljanägemine ja folkpeol teine. Presidendi vastuvõtul eeldatakse inimestelt etiketikohast riietust ja spordivõistlustel on ülikonnas ebamugav. Kui keegi läheb presidendi vastuvõtule dressides ning spordivõistlusele ülikonnas, näitab ta ka sellega oma suhtumist ja väärtushinnanguid. Kui seda tehakse teadlikult, siis annab riietuse kandja sellega edasi väga tugeva sõnumi sellesse üritusse suhtumises. Kui seda tehakse ebateadlikult, siis on mitu võimalust: kas oli riietuse valinud oskamatu stilist või oli kandja haridus natuke puudulik. Või ei väärtustanud riiete kandja oma riietust üleüldse.

Hea disainer on võimeline tabama konkreetset konteksti ning kujundama selle järgi ühtviisi nii punküritust kui ka folgipidu. Kui tellija kardab, et disainer tuleb ja upitab talle jõuliselt vale kuue selga, siis on tegu usalduse küsimusega. Kui baasväärtused on paigas ja neist on ühiselt aru saadud, on palju lihtsam täpselt õiget mõõtu kuub teha. Tellija saab sel juhul disainerile selgitada oma maitset ja eelistusi ning disainer omakorda tellijale anda soovitusi, mis tema meelest kandjale paremini sobib.

Usaldusväärne disainer ehk meie näite rätsep tuleks valida tema varasemate tööde ja kogemuse baasilt, siis võib kindel olla, et kuub ei hakka hargnema ning kõik selle õmblused, mida näha ei ole, on ka hästi tehtud. Tõenäoline on ka, et kõige odavama teenuse pakkuja ei pruugi olla kõige kvaliteetsem. Nagu ei pruugi ka osav tikandte või nööpide tegija olla võimeline kogu kuube õmblema.

Viljandi Folgi visuaalne identiteet võitis kulla Eesti Disainiauhindadel aastal 2014. / Merike Tamm

Kui räägime kuue maksumusest, tuleb tõdeda, et ka see on väärtustamise küsimus. Laulupeo puhul on see siis riigi kui rahastaja väärtushinnangute nähtavaks muutumise koht. Eesti on täis väga toredaid, hästi kujundatud üritusi ja nende plakateid. Toome näiteks Jazzkaare, Tallinn Music Weeki, Viljandi Folgi või ka väiksema, Intsikurmu festivali. Meil oli just tore merekultuuriaasta ja praegu on väga vahva laste ja noorte kultuuriaasta.

Igal neist on oma unikaalne nägu, kõigi nägu vastab kontekstile. Kõigi nende ürituste korraldajad on väärtustanud disaineri tööd. Eelarved on olnud loomulikult ka väga erinevad. Rikkaks pole nende kujundamisega ükski disainer saanud, aga siiras armastus nende ürituste vastu on kaugele näha ehk tegija hing on toidetud kuhjaga.

Riigi rahastuse prioriteetidest rääkides hämmastabki, et sama suurtesse (riigi-)turundus- ja kõlapinnaga üritustesse suhtutakse täiesti erinevalt. Kui euroliidu eesistumise väljanägemine on iseenesestki mõista väga oluline, siis sama oluline võiks olla ka meie oma laulupidu (ja ka kõik teisedki sama tähtsusega üritused).

Mis siis, et üks kestab pool aastat ja teine kolm päeva. Selle teise kolme päeva ettevalmistamisele ainuüksi kulub ju aastaid. Kui ühe üritusega näitame ennast välismaailmale, siis teise üritusega täidame oma inimeste südameid. Ehk kui ühe ürituse väljanägemiseks on olemas eelarve, siis miks peaks teise oma tegema ülimas kokkuhoius, sest professionaalide palkamiseks eelarvet ei jätku?

Tallinn Music Weeki visuaalne identiteet võitis pronksi Eesti Disainiauhindadel aastal 2015 / Aku

Tõsi on, et laulupidu tehakse ära ka ilma eelarveta puhtast armastusest, ent kas see pidu ei vääri tõesti rohkemat? Laulupeo enda tuumidentiteet on midagi nii võimast ja väärikat, et selle peegeldus visuaalse identiteedina võiks samuti olla selle peo vääriline.

Ka see võiks olla peendetailides täpne, sobida konteksti ning kõnetada kõiki oma sihtgruppe ehk olla hea graafilise disaini näide. Meil on ülimalt ilusad ja detailsed rahvariided, olgu laulupeo ning teiste sama kaaluga ürituste kuubki sama uhke edaspidigi.