Maarja Vaino: riigikogulastele tuleb kehtestada kohustuslik lugemistund

Suvel on tavalisest rohkem aega lugemiseks. Pole vahet, kas ilm on päikseline või vihmane, kes tahab, saab ikka lugeda, olgu rannas või tugitoolis. Tahaksin loota, et lugejate hulgas on ka riigikogu 101 rahvasaadikut, terve hulk ametnikke ja üldse neid, kes võtavad vastu riiki ja rahvast puudutavaid otsuseid. Ühe hiljutise küsitluse kohaselt on kolmandikul Eesti elanikest kodus 26–100 raamatut ja kolmandikul 101–500 raamatut. Üle tuhande raamatu on vaid kolmel protsendil elanikest. Päris huvitav oleks teada, kuhu gruppi paigutub valdav osa meie riigi valitsejatest.

Aga huvitav teada oleks seetõttu, et millegipärast tundub eliidi üldisemas hoiakus olevat puudu sügavamast kultuurikihist. Olgu näiteks president Kersti Kaljulaidi võidupüha kõne, kus ajalooline taust – Vabadussõda – ei leidnud sõnagagi meenutamist. Või peaministri Eesti Euroopa eesistumise alguse kõne, kuhu oleks võinud ju sisu tekitamiseks leida mõne hea tsitaadi meie kultuuriheerostelt. Rääkimata ministrite tasemest, mida on kritiseeritud seoses nende sisutühja esinemisega eesistumisel.

Mäletate ehk, kui uhked olid kõik siis, kui Obama Tallinnas kõnet pidades tsiteeris Marie Underi luulet? Millal aga meie oma riigijuhid viimati Underit (või mõnda teist eesti vaimsust kehastavat klassikut) tsiteerisid?

Kõikvõimalikel pidulikel üritustel on otsekui ära unustatud komme lugeda mõjuvat luulet, meenutada ajalugu või tsiteerida ajalooliste (või ka meie hulgas viibivate) suurvaimude mõtteid. Ei usu, et see kuidagi pahatahtlik oleks. Pigem on probleem selles, et ei tunta allikaid ega peeta neid seepärast ka tähtsaks. Või vastupidi. Aga oskus orienteeruda oma kultuuris ja selle tekstides on tõsiseltvõetava kultuursuse vältimatu eeldus.

Muidugi tahaks rõhutada Eesti kultuuri ja ajalootausta tundmist. Kultuurikihiga inimene jätaks vastu võtmata palju ebakultuurseid otsuseid, mis ei arvesta kohaliku identiteedi, ajaloo ja arusaamistega.

Alles hiljuti oli lehes uudis selle kohta, et Viljandimaal Kabelimäel tahetakse hakata kruusa kaevandama ja kohalikud on sellepärast mures. Maastik on teatavasti üks olulisemaid identiteedi kandjaid, reaalsed geoloogilised kihistused segunevad kohamälu ja kohavaimuga. Sellega peab arvestama, sest see on põhjus, miks inimesed ühes või teises kohas elada tahavad; mis annab kodu(maa) armastuse.

Viimasel ajal aga näib, et neil, kes võtavad vastu Eesti maastikku (loodust, kultuurikeskkonda) puudutavaid otsuseid, ei ole juuri, kodutunnet ega südametunnistust. See, millise hoolimatusega otsustati näiteks Rail Baltic ellu viia just sellise rebestava otseteena, mis ei arvesta ei looduse, inimeste ega (teiste) rahaga, näitab elementaarset kultuurikihi puudumist. Igas mõttes: otsustajad ei taju maastikus kultuurikandjat ja neil ei jätku piisaval määral empaatia- ega kujutlusvõimet, et aru saada oma teguviisi kultuuritusest.

Aga empaatia- ja kujutlusvõime on midagi, mis on otseselt seotud lugemisega, eriti tõsisemate tekstide ja kirjandusklassika lugemisega. Uuringud on tõestanud, et sisukate ilukirjanduslike tekstide lugemine aktiveerib ajus piirkonnad, mida ei puuduta ükski teine vaimse tegevuse liik. Ning see ala ajus on otseselt seotud nii empaatiavõime kui ka fantaseerimisega. Need omakorda on olulised just selleks, et osata asju ette kujutada, mõelda paar sammu ette.