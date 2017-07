Jaak Jõerüüt: Toompea poliitsõimu lühike (psühho)analüüs

Pühendatud juhtimisanalüüsi klassiku

C. Northcote Parkinsoni mälestusele

See, et keegi ropult sõimab kedagi, ei üllata kedagi. See, et poliitik ropult sõimab, ei üllata samuti. See, mille nimel parajasti sõimatakse, on valiku, taktika ja strateegia asi, kui asi puudutab poliitikat. Koht, kus sõimatakse, on samuti valiku, taktika ja strateegia probleem. See, milliste sõnadega sõimatakse, sõltub sõimaja sõnavarast. Kui sõimaja juhtub olema välisminister, siis tuleb muidugi kõigepealt uurida, kas sõimusõnad sisaldavad rahvusvahelist sõnumit.

Kui kindlasti «ei», siis tuleb veel kord kaaluda, kui kindel on see «ei». Kui on ümberlükkamatult kindel, siis tuleb seda terasemalt edasi uurida, mis sõnumit need sõnad siiski sisaldavad, ehk tuleb selgeks teha, miks kuul püssirauast üldse lendu läks – kas näpp vajutas päästikule juhuslikult või oli mõni ootamatu ajend olemas?

Heatahtlikult, nagu tsiviilmaailmas kombeks, ehk süütuse presumptsiooni au sees hoides peab algul loomulikult arvama, et tegu on juhusega. «Tegijal juhtub» ning need teised vanasõnad ja kõnekäänud nii kodumaisest kui seekord ka rahvusvahelisest varasalvest, sest juhtum puudutab välisministrit.

Kui süütuse põhimõttelised stardipakud on meil kindlalt paigas, siis võib tasakaalukalt edasi liikuda.

Meie väikses Eesti loos, kus minister saatis rahva valitud parlamendiliikme väliskomisjoni istungil karu «sinna kohta» (teate isegi, kuhu!), kerkib kõigepealt muidugi meie teadvusse see poliitiline tõsiasi, et karu sümboliseerib meil mitte ainult tüütut meevarast, vaid ka tüütult suurt idanaabrit. Kas seda suunda peeti ropendades silmas?

Selle variandi analüüsile ei kulu siiski liiga kaua aega – see saab kõrvale heidetud, sest subjekti näol polnud tegu ju ühega kolmest aktuaalsest õest-vennast (otse vastupidi!), kelle puhul oleks idasuunda saatmine kontekstuaalselt märgiline ja loogiline; niisiis, praegu tuleb see variant rahumeeles kõrvale heita kui «ebaloogiline».

Teiseks tõuseb analüütiku pähe küsimus, kas episood on kantud ka istungi protokolli? Küsima innustab meid nii kohustuslik tõejanu kui ka teadmine, et politoloogia magistrite kodumaine järelkasv sõltub lausa lineaarselt magistritööde jaoks kõlbavast ainesest. Aga igakülgne järelkasv on kodumaal üldse a ja o!

Kuid samas teame me kõik, et protokolle on võltsitud nii positiivses kui ka negatiivses suunas enne niinimetatud tõejärgset ajastut ja võltsitakse ka pärast seda. Järelikult ei ole protokolliküsimusele vaja aega ega energiat kulutada, pealegi – laulust ei saa niikuinii sõnagi välja võtta, laul lööb protokolli alati 1:0!

Niisiis lööme lauale oma peamise versiooni – ta kaotas närvid! Tundub sedavõrd tõelähedane, et võib vaat et nentida: ongi tõde!

Oleme jõudnud analüüsi pöördepunkti!

Aga miks kaotati närvid just sel puhul, see tähendab LGTB sellise toetamise tõttu, mis avaldus temale alluva ministeeriumi avalduses «Ühispöördumine Baltic Pride 2017 toetuseks»?

Parlamendi ja ministeeriumi seinte vahel on ju õhk alati kuum ja ametkondlikel pluss poliitilistel koosolekulaudadel on päevast päeva midagi sellist, mille tõttu võib närve kaotada ja hakata ropendama (seda tõsiasja kinnitavad ka arvukate küsitluste teatud aastateks salastatud kokkuvõtted).