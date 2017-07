Mihkel Kunnus: isiklik on poliitiline. Lähisuhtevägivalla pimetähne

Moekas importmalakas «See on ohvri süüdistamine!» peksab arutelust välja igasuguse põhjuste analüüsi ja katab selle kinni mõne instrumentaalselt täiesti kasutu feministliku klišeega nagu «Vägivalla juured on toksilises maskuliinsuses», «Süüdi on süüdlane», «Patriarhaalsus tegi!» vms.

Lähisuhtevägivalda käsitlevates artiklites pühendatakse õlgmehikese «vägivalla õigustus» tampimiseks ohtralt energiat ja ruumi, kuigi see õlgmehike on juba ammu nii tapetud, et pole enam surnud, vaid juba antielus.

Mis põhjustab lähisuhetes vägivalda?

Loomulikult pole ühte ja kontekstitut põhjust – nimetatagu seda toksiliseks maskuliinsuseks, kurjuseks, võimu­ihaks, patriarhaalsuseks, soorolliks, saatanaks või milleks tahes – on palju vägivaldsuse ilmnemise tõenäosust soodustavaid tegureid.

Triviaalne näide on alkohol, legaalne narkootikum, mille agressiivsuse kasvu põhjustav mõju ja impulsi kontrolli all hoidmise võime kahanemine on teaduslik aabitsa­tarkus, aga mille tarvitamine on kultuuris nii sügavalt sees, et selle suure vägivallasoodustaja vastu ei söandata astuda kuigi valjuhäälselt. Õilis poliitik võib küll ennastsalgava pingutusega panna valge lindi rinda, aga alkoholitöösturite lobi ees säilitab siiski kaine mõistuse.

Alkohol on siiski meie kultuuris olulisim ja rohkelt pruugitud legaalne narkootikum, aga organismi reaktsioon sellele on loomulikult kinni looduses. Tähelepanu väärib asjaolu, et alkoholijoove on raskendava asjaoluna karistusseadustikus lausa eraldi välja toodud, kusjuures see on täielikus vastuolus elulise kogemusega, mille järgi toimib joove moraalselt kergendava asjaoluna.

Seega on alkohol ka hea näide, kui raske on vägivalla põhjuste mehhanismist rääkida: alkoholijoobe väljatoomist peetakse «süü alkoholi kaela ajamise» muster­näiteks, ometi on selle tuvastamine juriidiliselt raskendav, vastutust suurendav faktor.

«Täna on riigipüha. Politsei teab – pühade ajal saavad inimesed kõige rohkem peksa. Saavad seal, kus peaks olema kõige turvalisem: kodus,» ütles president viimases aastapäeva kõnes.

Muidugi, pühade ajal ju juuakse rohkem. Presidendi tundelist sedastust tuleks aga vaadata selle alternatiivi valguses. Kui tänav või töökoht on naisele ohtlikum kui kodu, on selle riigi ja ühiskonnaga midagi tõsist lahti, tõenäoliselt on tegu poliitilise kaose või sõjaolukorraga. Kodu on ikka olnud privaatsfääri nähtus, koht, kuhu riiklik, seadustest lähtuv elukorraldus ulatub väga piiratult. Niisiis on analüütilisele, alternatiiviga kõrvutavale pilgule tõdemus, et kodu on naisele kõige ohtlikum koht, tegelikult positiivse sisuga.

Sama on lähisuhtega. Kui tegu ei ole sõja, näljahäda või muu täiesti ekstreemse olukorraga, siis ongi peamiseks vägivalla ilmnemise vormiks mehe ja naise puhul just nimelt lähisuhe ja seksuaalsus. Ja kuigi see hirmutav, süüst vabastatud kategooria – loodus – võib ärritada ja selles võib näha jälle õigustajat, siis peab kardetavasti ikka natuke vaatama ka seda, millise loodusliku antuse kulturiseerimisega me antud juhul kimpus oleme. Ikka tuleb üle korrata: loodus ei õigusta midagi, aga looduse tundmine aitab käitumist mõista ja kujundada.