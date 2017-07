Aarne Mäe: Make Rakvere Great Again!

Tark Maja, mis pidi tooma Rakvere linnakesse rohkelt innovatiivsust ja kompetentsi, lasti pankrotti ning sõumees Andres Sõbra kümneaastane ereda leegina põlemine Tarva korvpalliklubiga kustus oma lootusetus lõpus. Selline on asjade seis Rakveres AD 2017.

Aga valimised ei küsi. Nemad hüüavad tulles. Elu peab minema edasi. Rakveres läks tolmutamiseks juba varakevadel ning hetkeks tekkis kahtlus, et valimised pole mitte oktoobris, vaid seitsmevennapäeval.

Aur lasti siiski juba jaanideks välja ning nüüd hingeldavad osapooled suvepuhkusel järgmiseks raundiks valmistudes. Tundub, et esimesest väljus võitjana Reformierakond, kes tõmbas kiiresti enda nimekirjadesse häälekalt praegust linnavalitsust ja tema poliitikat kritiseerinud populaarseid kultuuri- ja seltsitegijaid.

Vimm, mis kogunend salaja, prahvatas pärast aprillikuist Lääne-Viru maavanema korraldatud kohalikke arenguid puudutanud konverentsi. Konverentsil toodi kõva häälega välja juba mõnda aega paljudes Rakvere inimestes pesitsenud mure linna kultuuripoliitika ja üldse seltsitegevuse pärast.

Sealt edasi öeldi otse välja, et Rakvere kultuurielu on hangunud ning koordineerimata. Suisa parafraseeriti president Ilvest, kes ütles mõne aja eest Eesti kohta, et see, mis meid siia tõi, ei vii meid edasi. Nii ka tarvalinnas. Näis, et kuningas ongi alasti, aga kõik olid seni vait.

Enam mitte. Nüüdsete kriitiliste sõnavõtjate seas oli autoriteetseim vast rahvatantsuansambli Tarvanpää legendaarne tantsujuht Maie Orav.

Kohalikele on ammu selge, et väljapoole paistev Rakvere jõuline ja alternatiivkultuurist ning edumeelsest linnakuvandist pakatav fassaad peidab enda taga tühjust, et mitte öelda sisemisi muresid. Need koondusid kogu selles debatis lõpuks uuele kultuurikeskusele, mille vajadusest on räägitud üle 30 (sic!) aasta.

Rakvere on välja paistnud selliste hittidega nagu punklaulupidu, meeste tantsupidu, Baltoscandal, lõpuks ka iga-aastane omanäoline jõuluinstallatsioon, kuid see on laias laastus ka kõik.

Kui Haapsalus toimuvad igal suvisel nädalavahetusel erinevad festivalid, siis kitsale ringile korda minev Baltoscandal toimub üle aasta, punklaulupidu veel harvem, kui üldse, ning meeste tantsupidu on Rakverest hoopis välja kolimas. Jäänud on vaid ühepäevaseks kahanenud linnalaat ja mõni orelipooltund augusti nädalalõppudesse.

Leheveergudelt jõudis dispuut tänavatele ja kohvikutesse, korraldati mitu mõttelahingut, üks neist kandis kurjakuulutavat pealkirja «Kelle me seekord põlema paneme?». Teemat sammhaaval arendades jõuti vajaduseni saada keskväljakule lisaks kavandatavale Arvo Pärdi muusikamajale ka kultuurihoone, kuhu mahuks nii linnagalerii kui ka Eesti rahvatantsukeskus.

Kuna kogu eelnev debatt oli suuresti kriitika praeguse linnavalitsuse pihta, mille moodustavad IRLi kuuluv linnapea Mihkel Juhkami ja abilinnapea Rainer Miltop ning otseselt kultuurivaldkonda kureeriv sotsiaaldemokraadist abilinnapea Kairit Pihlak, siis kasutas seda kohati vägagi isiklikuks kiskunud diskussiooni osavalt ära just Reformierakond. EKRE keskendus samal ajal võitluseks sügiseks kavandatava seksuaalvähemuste filmifestivali vastu.

Selgelt praegusele linnavalitsusele vastanduv kohalik oravapartei, kus askeldasid seni pigem majandusinimesed, võttis endale tunnuslauseks «Kultuur südamesse», kaasas nimekirja siinsete seltsitegijate kahurväe ning pani ühe oma potentsiaalse valimislubadusena eos kirja seesama kultuurikeskus ka keskväljakule püstitada. Maksu, mis maksab.

See katse võib isegi tulus olla, sest asja eesvedaja on Roman Kusma, keda teatakse Rakverele palju kuulsust toonud AQVA veekeskuse käivitajana. Samal ajal on Reformierakonna Rakvere linnapeakandidaat populaarsete ja sõuelmentidega pikitud iga-aastaste Ööjooksude korraldajana tuntud praegune Lääne-Viru maavanem Marko Torm.

«Teeme Rakvere jälle suureks,» on just selle seltskonna põhiline sõnum, mida loodetakse külvata valijatesse ka pärast suvepuhkusi.

Samal ajal kui Reformierakond paugutab kirgliselt, pole IRL ja sotsid oma linnapeakandidaati veel välja käinudki. Endise linnapea Andres Jaadla kõrvale heitnud Keskerakond tõi oma magnetina püünele haritud naisterahva Triin Vareki, kes pole enne poliitikas figureerinud. Küll on seda teinud tema isa, praegune volikogu esimees Toomas Varek, kes kuulub ise Reformierakonda, kuid on olnud just Keskerakonna raudtalasid ning teda mäletatakse nii ministri kui eeskätt riigikogu esimehena.

EKRE linnapeakandidaat on ajaloolane Anti Poolamets, kes toimetab Rakverest mitte kaugel Kulinas ajaloolises mõisas.

Seega. Viru veri ei värise. Ent verevahetus on õhus.