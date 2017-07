Ene Pajula veste: mammi eelistaks eestimaist

Mammi meelest pole poodlemine mingi nauding, ja ammugi pole seda ostlemine. Aga kevaditi ja suve hakul tabab mammit vahel ikkagi patune soov pisut oma garderoobi värskendada.

Niisiis võtab ta vapralt ette teekonna ostukeskustesse, kus on korruste kaupa rõivapoode. Mammi kogemus ütleb, et juba ukselt tuleb küsida, kas neil on ka jõehobu- suurusnumbreid. Tavaliselt ei ole. Enamik müüjaid, või kuidas neid tänapäeval nimetatakse – müügikonsultant äkki –, vangutab lihtsalt pead ega tee teist nägugi. Mõni reageerib ikka ka. Nii näiteks on öeldud, et miks siis kohe nii? Selliseid suurusi ei ole, aga te näete ikkagi suurepärane välja.

Nii armas teada! Kuigi pole kindel, et mammi ka riieteta väga suurepärane vaatepilt oleks. Millegipärast ei paindu meie oma kodumaised rõivatootjad õmblema suuremaid riideid kui number 42, kusjuures mammile sobiv suurus algab numbrist 48.

Kord suvisel ajal uitas mammi, seljakott seljas, aega parajaks tehes Tallinna vanalinnas. Raekoja plats oli täis kruiisirahvast, nii et sealsete restoranide reklaamipoisid toppisid mammile vägisi kätte ingliskeelseid reklaamlehti.

Lõpuks sisenes mammi ühte Voorimehe tänava väiksesse riidepoodi, kus müüja teda inglise keeles tervitas. Mammi oli meelitatud! Oli kohe tõeliselt uhke tunne, et ei paistagi enam iga kell välja kodukootud mammina, et mitte öelda, nõukogude mammina! Korraks mõtles ta isegi, et võiks oma logiseva inglise käiku lasta, aga loobus siis ja ütles, et talle käib maakeel kah. Müüjatädi vastas, et oh, ma mõtlesin, et olete ameeriklane.

Mammi küsis, et ei tea miks, kas gabariitide pärast? Müüja ehmatas täitsa ära ja hakkas kähku selgitama, et oh, mis te nüüd, te olete ameeriklastega võrreldes kärbseke. Nojah, eriti tore! Sest suuremaid rõivanumbreid tal ei olnud, kuigi ta justkui eeldas pirakaid ameeriklastest ostjaid.

Paaril korral on mammi kohanud siiski ka lahkeid poetöötajaid, kes rõõmsalt teatavad, et jõehobude suurusnumbreid ei ole jah, aga kõik sõltub tegumoest, ja nad ongi mammile sobiva rõivatüki välja otsinud. Nii et päris alasti pole ta ikkagi jäänud.

Kokkuvõttes on poeseiklused pannud mammi mõtisklema, miks küll pole eesti moeloojad üldse mõelnud oma võimalikule vormikamale klientuurile? Miks nad küll tänaval ringi ei vaata? Või loodavad nad, et suuremate numbrite puudumine sunnib inimesed dieedile? Isegi mammi perearst ütleb, et normaalselt arenenud naisel peab natuke liha luude peal olema. Maailmakuulsad moeloojad valivad kondiseid modelle sellepärast, et riidepuule on lihtsam riideid kavandada ja õmmelda kui naisele, kel on sookohased kumerused olemas.

Miks ei võiks meie kohalikud disainerid välja töötada mingit mammi-brändi, mis tegelikult ei peagi ju olema suunatud vaid 60+ rõivakandjatele, vaid ka noorematele, kes ei näe välja just sama luidrad kui riidepuu? Miks ei võiks nad luua kvaliteetsest kangast, suhteliselt ajatu disainiga elegantseid riideid, mis ei ole võib-olla kõige odavamad (ausalt öeldes, suuri lohmakaid rõivatükke võib suhteliselt odav hinnaga leida ka turult), aga mis kestavad kaua. Neid ei pea, jumal hoidku, igal hooajal uute vastu välja vahetama, mis on tegelikult ka keskkonnasõbralikum.