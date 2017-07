Mohamed A. El-Erian: mida pakub õieti IMF Kreekale?

IMF on jälle kasutusele võtnud vana meetodi (mida kasutati laialdaselt 1980. aastatel Ladina-Ameerika võlakriisi ajal), mis lubaks Kreekal vältida järgmisel kuul maksevõimetuseni jõudmist suutmatuse tõttu tasuda makseid Euroopa laenuandjatele.

Valuutafondi elegantne kompromiss jätab siiski Kreeka kohale rippuma üüratu võlakoorma varju, mille kahandamiseks on Euroopal tarvilik kõrvale jätta kitsalt riiklikud huvid ning hakata tegutsema majanduslikust loogikast ja vajadustest lähtudes.

Euroopa ja IMF ei ole suutnud kooskõlastada kaht erinevat arusaama Kreeka võla jätkusuutlikkusest, kusjuures erimeelsused on jõudnud ka avalikkuse ette. Peamiselt rahavoogude analüüsist lähtudes väidab Euroopa, et madalad intressimäärad ja pikaajalised laenud on muutnud Kreeka võla jätkusuutlikuks.

Valuutafond on aga seisukohal, et peaaegu 200 protsendini sisemajanduse kogutoodangust ulatuv Kreeka võlakoorem peletab investeeringuid ja kapitali sissevoolu. IMFi arvates on võla mõistlik vähendamine otsustava tähendusega usaldusväärsuse loomisel, mida Kreeka vajab pikale veniva vaesumisperioodi vältimiseks.

See ei ole ainuke küsimus, mille puhul Kreeka kaks peamist võlausaldajat on eri meelt jäänud. Nende arvamused lähevad lahku ka mõningate majanduslike väljavaadete hindamisel, kaasa arvatud väga olulise seose puhul majanduskasvu ja riigieelarve vahel – Euroopa on selles küsimuses tunduvalt optimistlikum.

Nende arvates, kes on jälginud Kreeka majanduslikku tragöödiat juba aastaid, kipuvad Euroopa seisukohad valdavalt trotsima majanduslikku loogikat. Põhjus on õige lihtne: Euroopa poliitikud muretsevad kodumaiste poliitilise tagajärgede pärast, mida võiks avaldada Kreeka võlakoorma kergendamine – eriti veel enne Saksamaa septembrikuiseid üldvalimisi.

Euroopa poliitikud kardavad, et võlakoorma leevendamist võimaldades õõnestavad nad valitsevate erakondade usaldusväärsust, see aga võiks süstida toetust äärmuslikele liikumistele.

Kahtlemata ongi võlaleevendus keerukas küsimus, mis hõlmab paljusid aususe ja stiimulitega seotud probleeme. Ometi võib vahetevahel juhtuda, et võlaleevendusest keeldumine toob veel enam kahju. Euroopa ametiisikud teavad sama hästi kui IMF, et Kreeka on juba pikka aega sellises seisundis, mis on muutnud riigi eurotsoonis omamoodi eestkostealuseks. See muidugi ei soodusta lahenduse leidmist, aga Euroopa ei suuda kuidagi kindlale otsusele jõuda.

Jätkub «lükka edasi ja teeskle»

Et Euroopa ja IMF on eri meelt, on Kreeka jäänud ilma lisarahast, mida oleks hädasti vaja koduste maksuvõlgade õiendamiseks ja üsna suure välisvõla tagasimakse tasumiseks juulis. Ja kuigi Euroopa majandus tervikuna on viimasel ajal tõusuteel, on Kreeka majanduskasv ometi aeglustunud. Niisuguse ummiku lahendamiseks ongi IMF kompromisslahendusele jõudnud, elustades uuesti kombe kiita rahastusprogramm heaks «põhimõtteliselt».

Põhimõtteline heakskiit annab märku, et valuutafond on üldjoontes rahul riigi majanduspoliitika sihiseadega. See võib avada muud rahavood (antud juhul Euroopast). Ent samal ajal hoidub IMF tegelikust laenuandmisest, piirdudes lihtsalt teiste laenude heakskiitmisega ja oodates ise üldiselt soodsamaid finantsilisi tingimusi (antud juhul Kreeka võlakoorma sobivat leevendamist).

See on lühema aja peale mõeldud kompromiss, mis võtab arvesse Euroopa poliitilist kalendrit ja poliitilisi piiranguid, aitab Kreekal vältida juba sel suvel pankrotti minekut ja turvab IMFi ressursse. Sellega nihutatakse rahastamise koorem eelkõige Euroopa õlule, kuhu see ju õigupoolest peakski kuuluma. Õieti annab see isegi märku teatavast üksmeelest, ehkki on selge, et olulised erimeelsused ei ole kuhugi kadunud.