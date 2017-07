Raivo Aegi vastus Taavi Aasa vastusele: kapo sissetoomine valimiste teemasse on ebakorrektne

Austatud Taavi Aas

Aitäh vastuse eest! See oli selline nagu eeldasin ehk kõrk ja üldsõnaline. Leian, et õiguskaitseorganitele kaasa aitamine ja ka õigusrikkumiste peatamine on elementaarne kodanikukohus. Samas pean äärmiselt ebakorrektseks õiguskaitseasutuse, siinkohal kaitsepolitseiameti juba mitmendat korda sissetoomise kohalike valimiste teemasse. Jätame nad oma liistude juurde ehk riigi julgeolekut tagama ja süütegusid uurima.

Minu programm toetab Tallinna muutumist euroopalikuks ja eestimeelseks linnaks, kus asju aetakse ausalt ja korruptsioonivabalt. Head töökohad, peresõbralik ja säästlik elukeskkond toovad siia nutikad ja tegusad inimesed, kes soovivad kasvatada tallinlaste ja Eesti jõukust ja heaolu.