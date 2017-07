Art Leete: soome-ugri jumalad

1692. aastal kirjutas hollandi õpetlane Nicolaas Witsen, et handid on taibanud, et taevased jumalad on heasüdamlikud ega tee inimestele midagi halba. Seega tegid handid loogilise järelduse, et jumalate poole pole vaja palvetada ega neile midagi ohverdada. Allilma jumalad teevad aga hante pimedateks või lonkuriteks, aga ka rikasteks või vaeseteks. Seetõttu tuli allilma vaime austada ja neile ohverdada kala ja muud söögipoolist. Pärast palvetamist sõid handid toidu küll ise ära.

Moodsa aja meelemuutus

Hiljem said ülailma jumalad aru, et nii see asi ei lähe. Niisama istuda ja inimeste sagimist vaikides pealt vaadata nad enam ei tahtnud. Head jumalad võtsid allilma omadelt ära õiguse inimestele häid asju anda. Seejärel hakkasid valged jumalad enda austamist nõudma ja mõnikord ka inimesi narrima.

Tänapäeval käituvad handi jumalad vahel ettearvamatult. Nad ei vasta inimeste palvetele korralikult, ent ise on nad samuti manipuleeritavad. Ilmselt tuleb see jumalate kogenematusest asjaajamise vallas. Moodsad ajad saabusid neilegi ootamatult. Ent pole võimatu, et see on hoopis võimutunne, mis ei lase neil inimestega kooskõlas eksisteerida.

Minu välitööretkedel on handid mõnikord kaevanud, et jumalad mängivad neile karutempe, teeseldes kätte­saamatust. Handid kirjeldasid mulle ülailma tüüpilise ametiasutuse kontorina, kus ametnikud tegelikult lihtsate inimeste soovidest ei hooli. See pole sotsialismiaja jooksul jumalate seas kujunenud eriomane arusaam. Soome teadlane Kustaa Fredrik Karjalainen kirjutas juba saja aasta eest, et hantidel ei olnud erilist usku oma jumalate heasse tahtesse.

Jumalate kahtlase tegevusplatvormiga on seotud ka küsimus nende üld­arvust. Vene etnograaf Vladislav Kulemzin kirjutas 1980. aastatel, et handi usund on hämarate «religioossete ideede amorfne mass» ning kunagi pole võimalik aru saada, kas mingitest olenditest rääkides peetakse silmas jumalaid, vaime või hoopis loomi.

Hantide arusaamad jumalatest varieeruvat lõputult. Karjalainen arvas, et keegi ei suuda kunagi täpselt kokku lugeda, kui palju jumalaid hantidel ja mansidel on. Ent üks handi taat Stepan kinnitas mulle paarikümne aasta eest, et ülailma jumalaid on täpselt sada (jumalannasid neist 50, seega valitseb pühas maailmas sooline võrdsus). Suurte ohverdustaigade ajal kutsutakse nad kõik kohale ning jälgitakse hoolega, et mitte ainuski tulemata ei jääks.

Mu sõbra jutust ilmnes, et kõik handid on suured täpsusearmastajad. Jumalad on neil karvapealt kokku arvatud ja kontrolli all. Analoogia põhjal võib ka eeldada, et jumalad ei käitu suvaliselt, vaid on oma tegudes filigraanselt täpsed. Sama nõuavad jumalad ka inimestelt, kui need midagi paluma hakkavad.

Juriidiline korrektsus

Teadlaste vastuolulised muljed tulenevad soome-ugri jumalate mugandumisest inimeste maailma miljööga. Püha ilm pole kunagi jumal teab kui erinev inimeste omast. Jumalad jälgivad inimeste elu ja korraldavad oma tegemised selle järgi. Ja kui soomeugrilastel on vaja jumalatega suhelda, on sarnaste kommete tõttu teineteisemõistmine lihtsam. Näiteks kui tänapäeva handi šamaan lovesse langeb ja hingerännakule suundub, kontrollivad väikesed soome-ugri jumalad tema õigust eri ilmade vahel rännata passikontrollis. Reeglid on ranged, ent selged. Põhimõtteliselt on ju teada, et välismaale minekuks peab olema isikut tõendav dokument.