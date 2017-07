Margus Kolga: Eestil on head võimalused saada Julgeolekunõukogusse

Tahame jõuda ÜRO julgeolekunõukokku, mittealaliseks liikmeks aastail 2020-21. Selleks tuleb saada 2019. aastal 193 liikmesriigist vähemalt 129 poolthääled. Nende häälte kindlustamiseks on vaja teha kampaaniat, mille sõnumid peaksid jõudma võimalikult paljude riikideni ja näitama, et Eesti on ühelt poolt nõukogus olemiseks valmis, teiselt poolt aga oma eesmärgis kindel ja selle saavutamisele pühendunud. Selleks on vaja sõnumeid ja teemasid, millele keskenduda.

ÜRO suuruse juures ei saa väikeriik tegeleda kõigega, olla peig igas pulmas, samas on menüü teemadest, millega organisatsioon tegeleb, piisavalt suur, et leida sealt Eestile huvi pakkuvaid valdkondi ja probleeme.

Oma sõnumite ja kampaania kava koostamisel on mõistlik tugineda sellele, mida me juba teeme, lisades sellele intensiivsust ja nähtavust. Teisalt tuleb aga jälgida seda, millele keskendub kampaaniaperioodi ajal ÜRO ise ja organisatsiooni 2016. aasta lõpus valitud uus peasekretär. Alljärgnevalt püüan neile asjadele kiirpilgu heita.

Kampaania tegemiseks on Eestil kaks eelist. Esiteks oleme väikeriik ja saame rõhuda väikeriikide huvide kaitsmisele nõukogus. Loomulikult pole need võimalused piiramatud, iga konkreetne konflikt vajab eraldi lähenemist ja tekkinud kontekstiga arvestamist.

Samas on regulaarselt nõukogu päevakavas ka temaatilised küsimused, mis on seotud rahvusvahelise õiguse rakendamise ja inimõiguste kaitsmisega konfliktides või nende ennetamisel. Need on kaks valdkonda, mis huvitavad eluliselt kõiki väikeriike, võib-olla mõne erandiga. Väikeriike on ÜROs 104. See loetelu on küll tinglik ja põhineb kooslusel, mis kutsub end väikeriikide foorumiks (Forum of Small States – FOSS). Kriteeriumiks on rahvaarv, mis peaks kvalifitseerumiseks olema alla 10 miljoni.

Teiseks eeliseks on asjaolu, et Eesti pole kunagi julgeolekunõukogu liige olnud ja paljud ÜRO liikmesriigid toetavad arusaama, et igale liikmesriigile, ükskõik kui suur või väike see ka ei oleks, peaks see võimalus antama. Samas pole see kergesti saavutatav, sest soov nõukokku saada on tegelikult paljudel ja mida aeg edasi, seda rohkematel.

Näiteks Ida-Euroopa grupis, kuhu ka Eesti kuulub, on praegu ainult kolm riiki – Makedoonia, Serbia ja Moldova –, kes pole julgeolekunõukogu liikmeks veel püüelnud või juba püüdlemas.

Neist kahest argumendist muidugi ei piisa, neid tuleb küll kampaania leitmotifina pidevalt kasutada, kuid hääled toob lõpuks koju ikkagi meie tegevus ja meie sõnumid. Need sõnumid peaksid olema piisavalt üldised, et üleilmselt võimalikult paljusid kõnetada, aga ka puudutama ÜRO enda päevakava ning eesmärke. Oma sättumusest ja veendumustest lähtudes peaksime keskenduma õigusriigile, inimõigustele ja võitlusele inimsusevastaste kuritegudega, otsima võimalusi toetada maailma ühtlast ja konfliktivaba arengut ning muuta julgeolekunõukogu töömeetodeid avatumaks ja kaasavamaks.

Meie esimeseks sõnumiks on, et Julgeolekunõukogul ja selle liikmetel lasub vastutus maailma stabiilsuse ja rahu tagamise eest. See vastutus eeldab, et nõukogu on tegus ja otsib pidevalt lahendusi kriiside lahendamiseks, aga ka nende ennetamiseks, ning et alalised liikmed ei blokeeri lahendusi oma vetohäälega. Oluliselt rohkem tuleks nõukogus tegelda konfliktide ennetamise ja ennetuseks vajalike instrumentide arendamisega, selle asemel, et alustada toimetamist alles siis, kui konflikt juba täie leegiga lõõmab.