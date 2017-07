Politoloog: valida on Reformierakonna hegemoonia ja alternatiivide vahetumise vahel

Radikaalsema osa mentaalsust võtab kõige paremini kokku loosung «Kodakondsus kõigile, vene keel teiseks riigikeeleks!». Yana Toomi pooltevahetus mõõdukama leeri kasuks (kuhu olid niigi juba kohad sisse võtnud nii Mihhail Kõlvart kui ka Mihhail Korb) on märgilise tähendusega, sest sellega andis ta selgelt mõista, et etnilisel vene parteil, mis tänasest Keskerakonnast nn vene küsimuses veelgi kangemaid nõudmisi hakkab esitama, pole perspektiivi.

Ometi peab Keskerakond endiselt pingutama, et eri leere paremini siduda, ja siin ei mängi sugugi väikest rolli erakonna otsustamisstiili ja organisatsioonikultuuri demokratiseerumine. Kui uskuda Toomi sõnu, siis oluline osa vaidlustest käiski selle ümber, kuivõrd partei juhtimine senisest kaasavamaks muuta.

Kolm õde esitasid ju senist Kesekerakonna ajalugu arvestades täiesti ennekuulmatuid nõudmisi, sest Savisaare ajal olnuks mõeldamatu, et keegi kirjutab juhile ette, kellega ta peab otsuste tegemisel konsulteerima ja kuidas pannakse paika volikogu delegaadid. Üleminek autoritaarsest ja karismaatilisele liidrile toetuvast erakonna tüübist demokraatlikumasse ja kollektiivsema juhtimisega parteimudelisse ei saa toimuda üleöö.

Edgar Savisaar ja Jüri Ratas./ Evelyn Kungla / Facebook

Toomi nõudmised tagasid selle, et praegused võimutasakaalud pole enam nii sügavalt kaldu sügisese «Savisaare mahavõtmise» kongressi võitjate poole. See toob omakorda Keskerakonna poliitikasse senisest enamgi venekeelsete inimeste häält, mis võib ühtlasi tekitada küll lisapingeid, kuid on integratsioonipartei mudeli säilitamiseks tegelikult hädavajalikud.

Milline see uus, venelaste ja eestlaste huvisid ühendav tasakaalupunkt peaks Keskerakonna puhul olema, oleks täiesti eraldi arutelu teema. Ometi hakkab selle leidmisest või mitteleidmisest Eesti poliitikas palju olenema. Võtmeküsimus on, kas eestivenelaste puhul saab valdavaks diasporaa- või vähemusidentiteet.

Diasporaaidentiteedi puhul käsitleksid nad end venelastena, kes elavad lähivälismaal, seostaksid end pigem «vene maailmaga» ega näeks endi ja Venemaa huvide vahel suurt lahknevust. Vähemuse identiteedi puhul käsitleksid nad endid eripärase kogukonnana, kellel on täiesti omaette püüdlused. Nende arusaamad ei pruugi alati ühilduda eestlastega, kuid on Kremli soovidest ja maailmapildist kohati veelgi kaugemal.

Viimane inimarengu aruanne näitab vene kogukonna järjest suuremat kapseldumist, kaitseseisundi sissevõtmist, ruumilist ja ka kommunikatiivset eraldatus eestlastest. See viitab diasporaaidentiteedi järkjärgulisele süvenemisele. Kui Keskerakonnal ei õnnestu integratsioonipartei mudeliga jätkata ja tekib vene erakond, siis kindlustab see diasporaaidentiteeti veelgi.

Seega on Keskerakonnas toimuval võtmetähendus, milliseks Eestis lähima kümnendi jooksul rahvussuhted kujunevad. Vaid siis, kui on piisav hulk vene kogukonnas respekteeritud poliitikuid, kes on mõne Eesti erakonna ridades ja annavad järjepidevalt sõnumeid, et eestivenelastel on oma püüdlused, mis ei võrdu ei Putini agendaga ega ole ka alati samad Eesti rahvuskonservatiivse põhivooluga, on lootust, et domineerima jääb vähemusidentiteet.

Kõigile peaks ju olema ilmselge, et diasporaaidentiteedi süvenemine on Eestile tegelikult tõsisemaid julgeolekuohte, mis meil praegu üldse on. Selles osas peaks nii meedia kui ka vastutustundlikumad poliitikud enne paar korda sügavalt sisse hingama, kui kõiki vene poliitikute, Eesti rahvuskonservatiivsest põhivoolust veidigi eristuvaid väljaütlemisi kohe «kremlimeelseteks» hakkavad tembeldama. Kui hunti ikka liiga kaua hüüad, siis ta tulebki!