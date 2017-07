Priit Suve, Bo Wennström: reformide ajastu konarused

Haldusreform, maksureform, tervishoiureform, töövõimereform … Pole kahtlust, et elame reformide ajastul. Reform ei tohiks aga olla eesmärk omaette, sest nii võib laps koos pesuveega välja lennata ning siis võivad reformidel olla väga valusad tagajärjed. Ka kõiki puudutavas turvalisuse valdkonnas.

Arenenud riikides on üldine turvalisus viimasel poolsajandil pidevalt paranenud, kuid terrorirünnakud või immigrantidega seostatud vägivallapuhangud jätavad mulje, et turvalisuse olukord ei ole sugugi nii hea. Näiteks mitmed Rootsis toimud vägivaldsed sündmused on leidnud kajastust ka Eesti meedias. Võiks ju küsida, kas üldiselt stabiilse kuritegevuse taseme juures tõmbavad üksikjuhtumid liigset (= ebaproportsionaalset) tähelepanu ning jõhkratele, kuid siiski harvaesinevatele sündmustele minev aeg ja vaev on adekvaatne.

«Brittide võimalus hukkuda terrorismi läbi on üks kuuele miljonile aastas,» ütles 23. märtsil Ohio ülikooli professor John Mueller, kommenteerides äsjast terrorirünnakut Londonis. Terrorismihüsteeria on tema arvates ülepaisutatud, sest näiteks pärast rünnakut kaksiktornidele hukkub USAs terrorismijuhtumite tõttu igal aastal umbes kuus inimest, kuid samal ajal sureb ainuüksi Ohio osariigis narkootikumide üledoosi tagajärjel kaheksa inimest päevas.

Need näited vaid ilmestavad seda, kui harjumuspäratult laialivalguvaks on muutunud n-ö traditsiooniline turvalisuse väli, kus toimuvate sündmuste puhul vaadatakse sageli politsei poole, kes peab suutma esineda professionaalina. Näiteks Rootsi politseid on ebarahuldavate professionaalsete oskuste tõttu mõnigi kord kritiseeritud ning on väidetud, et politseile eraldatav raha ja saadav kvaliteet ei ole tasakaalus.

Need küsimused on siiski vaid illustratsiooniks põhiprobleemile: organisatsioonide ja valdkondade ees seisvate probleemide lahendamine nõuab üha professionaalsemaid oskusi. Reformid aga on sageli ajendatud mingitest muudest põhjustest (nt majandus, edukate jäljendamine vms) ning ei arvesta organisatsiooni põhimissiooniga.

Mõistagi saab selliselt toimida eeskätt riigi rahastatavates organisatsioonides, sest eraettevõte, mis ei arvesta väliskeskkonnas toimuvaid muutusi ja ei kohandu sektori turunõudmistega, läheb lihtsalt pankrotti.

Hea elu võib laisaks teha

Jättes kõrvale 2007. aasta aprillirahutused, võib öelda, et terrorismi või kultuurikonfliktide tähenduses elame Eestis ikka õndsas turvalisuses. Turvalisel elul on vooruste kõrval üks suur puudus – see võib turvalise keskkonna kujundajad (poliitikud, omavalitsejad, politseinikud jt) laisaks teha, ning see ei ole sugugi halvustavalt öeldud.

Siin võib jälle näiteks tuua juba nimetatud rahutused, millele järgnesid muudatused nii õigusruumis kui ka näiteks politseinike ettevalmistuses. Neid muudatusi peeti vajalikuks pärast rahutusi, mitte enne. Selguse mõttes märgime, et see kirjutis ei ole targutav-kritiseeriv, vaid mineviku kaudu konstruktiivselt tulevikku vaatav.

On arusaadav, et kõikide ohtude vastu ei ole võimalik ennast kunagi kaitsta, küll aga on võimalik nende saabumise tõenäosust ja saabuva kahju suurust vähendada. Politsei on ellu kutsutud just turvalisuse huvides ning võib öelda, et toimuvad pidevad otsingud ja püüdlused hetkeolukorras sobivaima lahendi leidmiseks – parimat lahendit ei ole võimalik otsida, sest võimaluste hulk on lõpmatu.