Edward Lucas: Trump ei oleks tohtinud kohelda Putinit kui võrdset

Oleks tore mõelda, et meeleavaldajaid pahandas eriti vaatepilt kahe kahtlaste ärisidemetega autokraatliku, meediat vihkava liidri kohtumisest. Kahjuks on Trumpi-Putini kohtumine globaliseerumisvastase liikumise jaoks kõrvalise tähtsusega sündmus. Nad avaldavad meelt G20 idee kui sellise vastu, pidades tippkohtumist vastutusvõimetu eliidi juhitud ahnele majandusmudelile toetuva globaalse süsteemi kehastuseks.

Politsei ründamisest ja asjade mahapõletamisest hinge tõmmates võiksid nad mõelda, kui palju halvemini käiks nende käsi juhul, kui tippkohtumine toimuks Moskvas või Pekingis. Lääne demokraatiatel on palju vigu, aga nad lubavad rahumeelseid meeleavaldusi. Venemaa ja Hiina kohtlevad teisitimõtlemist palju karmimalt. Ma ei näinud kedagi kandmas plakateid surmasuus Hiina dissidendi, Nobeli preemia laureaadi Liu Xiaobo toetuseks.

Protestijaid kütab üles imperialism, kuid suurimad imperialistid G20 tippkohtumisel pole mitte lääneriigid, vaid Venemaa ja Hiina liidrid. Xi Jinpingi Kommunistlik Partei okupeerib Tiibetit (ja Ida-Turkestani ning Sise-Mongooliat). Härra Putini Kreml on purustanud metsikult tšetšeenid ja viib ellu šovinistlikku «venelased ennekõike» poliitikat Vene Föderatsiooni vabariikides nagu Tatarstan, Komi ja Mari-El. Kahtlen, kas meeleavaldajad on sellistest kohtadest üldse varem kuulnud.

Samuti on veider, et demonstrandid vihkavad nii president Trumpi kui ka globaalset kaubandussüsteemi. Mõnes mõttes on ta nende liitlane: ka temale ei meeldi reeglitel põhinev rahvusvaheline kord, sest ta peab seda ebaõiglaseks. Tõsi, nad on eri meelt selle ebaõigluse olemuses. Meeleavaldajad on vastu sellele, kuidas süsteem on kallutatud vaeste riikide kahjuks, tema aga leiab, et see karistab USAd, maailma suurimat ja rikkaimat riiki.

Aga see on teisejärguline järeldus.

62 aastat vs. aasta

Trumpi-Putini kohtumine kestis oodatust kauem – planeeritud 30 minuti asemel kaks ja pool tundi. Seda võiks pidada heaks uudiseks. Ma ei ole nõus. Pool tundi oli enam kui piisav vajalike sõnumite edastamiseks, nagu «Härra Putin, me teame, mida sa plaanid. Tee sellele lõpp.» Pikema seletuse puhul kõlvanuks: «Me teame, kus sina ja su semud raha hoiavad. Kui sa seda veel näha tahad, siis tõmbu tagasi.»

Näib, et selle asemel otsustas härra Trump kohelda härra Putinit kui võrdset. See on suur viga. Venemaa rahvaarv on rohkem kui poole võrra väiksem Ühendriikide elanikkonnast. Selle sisemajanduse koguprodukt on väiksem kui ühe korraliku suurusega USA osariigi oma.

Venemaal on tõepoolest palju tuumarelvi, ent enamik neist on vananenud. Vene relvajõudude moderniseerimise kava on ambitsioonikas, ent riigil on selle elluviimiseks raha otsa saamas. Venemaa ainus tugevus on asjaolu, et härra Putin saab tegutseda kiiresti – mõni ütleks hoolimatult – välispoliitikas, näiteks tungides Ukrainasse ja tugevdades Süüria režiimi.

Sellest hoolimata said liidrid kahepoolsel kohtumisel kokku võrdsetena. Mõlemat saatis välisminister – Venemaa puhul Sergei Lavrov, Ühendriikidel Rex Tillerson. See tundus veider. USA-l on Venemaa küsimuses olemas tohutu ekspertiis, aga härra Trump põlastab seda. Härra Tillerson on võimekas naftaärimees, aga diplomaatias uustulnuk. Minu arvestuste kohaselt oli Vene duol ette näidata 62 aastat kogemust ameeriklaste vähem kui aasta vastu.