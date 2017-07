Edasi 1987. aastal: ohtlik!

«81815 3m N81815 IIAX MACBETCCT XX

Need märgid peavad teile tooma õnne. Originaal asub Hollandis. See soov on läinud läbi terve maailma 10 korda. Nüüd peab ta külastama teid. Ta tuleb teile posti teel. Saatke see kiri neile kellele soovite õnne. Ärge hoidke seda üle 96 tunni. See kett on loodud ühe venetsueela miljonäri poolt. Saatke see kiri ära ja oodake siis nädala pärast üllatust. See on tõsi isegi siis, kui te olete ebausklik. Näiteks Richard Soomest suri kuu aega hiljem, kui oli katki tõmmanud kirja keti, s.t. viskas saadud kirja minema. J. Don kirjutas 20 koopiat ja võitis loteriil 30 000 dollarit. Martis Sorend sai sellise kirja, kuid ei pööranud sellele tähelepanu, ta kaotas naise sünnitamisel ja laps sündis haigena. Ta kirjutas 20 koopiat ja laps paranes. Tehke 20 koopiat ja saatke ära.

HEASOOVIJA.»

Nüüd, kus sellest tobedast kirjast on kriipsugi muutmata tehtud 114 141 koopiat (s.o. Edasi tänane tiraaž), arvab toimetus, et sellise jamaga pole vaja kirjakandjaid rohkem tülitada. Kui kirja paljundamise eest ettenähtud loteriivõit 30 000 dollarit peaks meie piletile langema, siis lubame trükikojaga selle ausalt ära jagada.

14.07.1987