Taavi Aas: Aeg võiks mõne sisulise idee välja pakkuda

Isamaa ja Res Publica Liidu värske linnapeakandidaat Raivo Aeg palus mul vastata kolmele küsimusele.

Aeg soovis teada, kas korruptsioon on Tallinnas probleem. Korruptsioon on probleem nii kaitsepolitseiametis, linnaasutustes, tervishoiuasutuses või kus iganes see ilmneb. Kuid võin kinnitada, et linna vara on heades kätes.

Veel soovis Aeg teada saada, mida ma olen teinud korruptsioonist lahti saamiseks. Ehk mäletate Meelis Paid? Neid on olnud veel, kellel on tulnud lahkuda. Kui uurimisorganid on soovinud mingit infot, on nad seda ka saanud.

Veel soovis Aeg minu hinnangut linnavalitsuse töötajate tegevusele korruptsiooni vallas. Neile las annab hinnangu kohus. Igasugune kahtlustus on kahetsusväärne ja usaldust kõigutav, ilmnegu see linnavalitsuse või kaitsepolitsei töötaja suhtes. Ma usun, et minu ja Raivo Aegi arusaamad ei erine siin kuigivõrd.

Kuid Aegilt sooviks kuulda siiski mõnda sisulist ideed linna arendamiseks. Siiani pole neist midagi kuulda olnud.