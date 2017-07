Pamela Maran: interneeduse kütkeis

Võimetus keskenduda muutub paraku aina normaalsemaks, sest me oleme ühest küljest sellest sõltuvad ja samas tekib pidevalt juurde võimalusi, kuidas ajule lühikeste infokildudega mõnu pakkuda.

Mida siis teha? Vanemad saavad väga palju kaasa aidata oma laste ajuarengule ja mitte juba maast madalast kasvatada järeltulevat põlve üles nutitelefoniga. Lihtne, kas pole? Aga kuidas peaks hakkama saama, kui põngerjas muutub avalikus kohas rahutuks? Päris hea lahendus on oma lapsega ISE tegelemine. Just, kõik see vanamoodne kussutamine, kallistamine, rumalate nägude tegemine, veidrate häälte imiteerimine.

Pisut vanematele lastele tuleb kasuks hobidega tegelemine. Lahendus pole aga lihtne juba uudsusemõnusõltlastele, keda ma ka oma joogatrennides kohtan. Inimene on küll kohal, aga tema mõte ja vaim on ära, mida on kõrvaltvaatajale selgelt näha. Keha küll teeb automaatselt kaasa, kuid peas tiirutavad mõtted «Mida küll õhtuks süüa teha?», «Kas helistan emale nüüd kohe õhtul või äkki homme hommikul?», «Peetriga ma küll enam välja ei lähe, kui ta ei õpi sokke ja sandaale eraldama!» jne.

Tuletan õpilastele iga paari minuti tagant meelde, et nad pööraksid tähelepanu oma kehale, et parandada asendit, kuid samas ka treenida keskendumist püsivamaks. Tähelepanu ja keskendumisvõime on treenitav ja see on omadus, millel erinevalt platseebost on järjepideval harjutamisel püsiv ja ka kliiniliselt tõestatud positiivne efekt.

Teadlikkust saab harjutada ka sõltuvusliku harjumuse ajal. Alustuseks võiks jätta meelde mõne olulise küsimuse, kui oled juba pikalt kerinud uudiseid, pilte, kommenteerinud internetis leiduvaid teemasid või vaadanud videosid. Kas see tegevus on praegu mõttekas? Kas ma tegelen millegi olulisega, millest tõuseb mulle kasu? Kas see tegevus on seotud mu töö ja ülesannetega? Kas ma peaksin hetkel midagi olulisemat tegema?

Sellega astud tegevusest eemale, vaatled olukorda kõrvalt ja treenid teadlikkust.

Hea võimalus keskendumise treenimiseks on ka raamatute lugemine, kus sead endale eesmärgi lugeda peatükk läbi ilma tähelepanu mujale laskmata.

Variante aju valitsemiseks on mitu ja nendega tasub tegeleda, sest on ütlemata tore, kui kontrollid oma tegevust, laskmata kihkudel ja välistel teguritel enda eest otsustada.

