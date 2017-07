Kaire Uusen: ka Yana Toomis on peidus väike eestlane

Enamik siiski integreerub keelt omandades kolmandaks-neljandaks põlveks ja unustab mineviku pea sootuks (kui ei ole muidugi tegemist ühiskonnaga, kus on ajalooliselt või pikka aega elanudki erinevad religioonid või etnilised grupid kõrvuti).

Viide Toomile või ka lääne negatiivsele kogemusele: jah, siin on kriipsuke tõtt, aga keelel on pikemas perspektiivis nn rahvust uuendav või taasloov mõju. Statistikaga ei taha artiklit koormata, aga vaadake soomeugrilaste saatust Venemaa avarustes. Meelsus ja rahvuslik tunne on alles vaid neis vähestes, kes oma keelt veel tönkavad. Teised, nüüdseks venestunud, võivad neile kasulikul hetkel küll öelda, et nad on soomeugrilased, aga sisu selles tundes pole.

Lühikokkuvõte: kui kaob keel, kaob ka selle rahva meelsus, samas kui uus omandatud keel istutab meie sisse uue rahvuse, mis hakkab ajaga kasvama, kui olud soosivad. Kui Eesti venekeelsed inimesed omandavad eesti keele (unustamata oma keelt), siis nende lapsed sünnivad juba koos väikese eestlasega hinges. Eesti keele oskajate teine põlvkond hakkab üldjuhul mõtlema juba kohaliku rahva moodi, kolmas veelgi enam – kui olud seda soosivad ega tööta vastu.

Väike eestlane hakkab kasvama kõigis, kes omandavad eesti keele, muidugi peab olema ka Eesti elu kogemus ja seotus eestlastega. Kui lugeda Justin Petrone raamatuid või kolumne, on näha, et väike eestlane on ka tema sees juba olemas. Seda on tunda ka eesti keele ära õppinud Howard Frieris, Toidupanga mehes Piet Boerefijnis jpt.

Kakskümmend viis aastat tagasi, pärast talongiaja lõppu tuli Eestisse õppima ja elama üks aadlisoost taanlane, kes õppis ära eesti keele. Sai küll niivõrd teistsugusest elust šoki, aga isegi nüüd, aastakümneid hiljem on tunda, et see väike eestlane, mis temas üheksakümnendate algul tekkis, on siiani alles. Ta lihtsalt mõistab eestlast ja sealt poleks tema järeltulijatel enam nii pikk tee päris eestlaseks saamisel.

Tuhandetel Eestit külastavatel või imetlevatel välismaalastel, kes ei ole kunagi eesti keelt õppinud ega Eesti elu elanud, seda väikest eestlast ei teki, olgu nad nii toredad kui tahes.

Minu suguvõsagi vaatab segase tundega tagasi aastale 1857. Kellele on see Postimehe asutamisaasta, kellele sakste laulupeoaasta Tallinnas, aga meie suguvõsas katkes sel aastal blondide juuste ja sinisilmade ajastu – sündis laps, kes nägi välja nagu lõunamaalane. Ehkki tumedat juust ja kiiresti päevituvat nahka on meie seas tänapäevani, jäi eesti keel ja eestlus vaatamata sellele välismõjule verre tugevalt alles.

Maailmas on neid näiteid tohutult palju. Olen kohanud kolmanda põlve väliseestlasi, kes on sünnist peale rääkinud inglise keelt, ja neis ei ole isegi pooleestlast nagu nende emas või isas. Paljude küüditatud eestlaste järeltulijad, kes jäid Venemaale, on täielikult venestunud, tundmata enam Eesti või eestlastega mingitki sidet.

Nii võib julgelt öelda, et keelel (ja vastavas keskkonnas elamisel) on tugev mõju meie meelsusele, eelkõige meie tulevikule ja laste saatusele. Olgu, las Yana Toom praegu möllab, aga pole välistatud, et kunagi tulevikus, hoopis teistsuguses (poliitilises) olukorras näitab ennast tema sees elav väike eestlane.