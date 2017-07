Kalev Stoicescu: soovimatu ja vältimatu kurnamissõda, pauguga lõpus

Tahes-tahtmata, sest lääneriigid ilmselgelt ei soovinud kuidagi süvendada Venemaa piiratud kindluse sündroomi, tekkis vastastikune kurnamissõda (war of attrition). Venemaa püüab õõnestada lääne liberaalse demokraatia süsteemi kõikvõimalike vahenditega – hiiglaslikust propagandamasinast, kasulikest idiootidest ja eriteenistuste operatsioonidest, küberhäkkerite ja internetitrollide armeeni välja. KGB-aegsed «aktiivsed meetmed» ei ole sugugi ununenud. Sekkutakse ka edaspidi lääneriikide valimistesse. Ka meie, Eestis, peame olema valmis tõrjuma e-valimiste süsteemi vastu suunatud küberrünnakuid.

Putin ilmselt teab Sunzi sõnu: «Sõda on vastase petmise mäng. Kui oled nõrk, siis teeskle tugevat. Kui oled lähedal, siis tundu kaugel olevat» (ja vastupidi). Venemaa tegutsebki täpselt nende õpetuste järgi. Kreml eitab jätkuvalt Vene relvajõudude osalemist Donbassi sõjas, mida ta käsitleb selgelt käsilassõjana Venemaa ja lääne vahel, mitte «kodusõjana», nagu ametlikult väidetakse. Keda niimoodi petetakse?

Teisalt, propaganda ning suhteliselt odavate vahendite oskuslik kasutamine võimalikult suure efekti saavutamiseks (nt mõne üksiku Kalibr-tüüpi raketi tulistamine Süüria pihta) on teinud Venemaast, kelle majanduse nominaalne suurus on võrreldav Mehhiko omaga, justkui jälle superriigi. Mitte päris omaaegse Nõukogude Liiduga võrreldav, aga ikkagi. Kärbeskaaluline võib – sõltuvalt imagoloogiast – tunduda raskekaallasena.

Ja kolmandaks (lähedus versus kaugus), kui oled roninud USA osariikide hääletusmasinatesse ja demokraatliku partei serverisse, teeskle, et sul pole sellega mitte mingit pistmist. Ja väida, et sellega saab hakkama ükskõik kes, kasvõi mingi paks mees diivanil oma sülearvutiga.

Lääne majandussanktsioonid on kahtlemata nõrgendanud Venemaa majandust, eeskätt tänu sellele, et Venemaa ei saa enam pikaajalisi soodsa intressiga laene ega importida kõrgtehnoloogiat nii sõjatöötuse tarbeks kui nafta ja gaasi ammutamiseks uutes maardlates (Arktika). Kuid kõige olulisemad tegurid on siiski nafta hind, kuniks Venemaa on sellest sõltuv, ning reformimata majandussüsteem.

Putin räägib majanduse (m)uutmise vajadusest, kuid ta mõistab, et avatud majandus nõuab ka poliitilisi ja sotsiaalseid reforme, mis ohustaksid võimul olevat režiimi. Hiina mudel jääb unistuseks, selle magas Gorbatšov (ja ka Jeltsin) omal ajal maha. Seetõttu on asutud pigem Põhja-Korea teele, kus valitsevad Songuni (sõjatööstuskompleksi ja sõjaväe täieliku eelistamise) ja Juche (majandusliku sõltumatuse) «targad» õpetused.

USA ja NATO tervikuna uut Star Wars’i ei algatanud. Venemaa on asunud ise oma majandust kurnama tarbetult suurte sõjaliste kulutustega, praktiliselt investeerimata tsiviiltaristusse, mis sõidab mitte bensiini, vaid viimase auru peal. Et pidu oleks täiuslikum, raisati kümned miljardid eurod Sotši olümpiarajatistele ning raisatakse veelgi – sama palju – jalgpalli MMi peale. Mõistagi, suur osa sellest rahast läheb nagunii kõrvale ning jõuab lõpuks läände, kust seda tagasi ei too isegi Putini «kapitali amnestia».

Rahumeelset pauku lootes

Lõpuks, kuuma sõda oodata ei ole, sest Venemaa kindlasti ei soovi suurt konflikti NATOga. Mis muidugi ei tähenda seda, et Kremli ei pea jätkuvalt heidutama, sealhulgas Põhjala ja Läänemere piirkonnas, et Venemaal ei tekiks ahvatlusi.

Kuid vastastikune kurnamissõda jätkub täie hooga, ilmselt lõpuni. Vastupidavam ehk tugevam võidab ka seekord, nagu külma sõja lõpufaasis. Läänemaailma nõrk koht on praegu infantiilne liider, kes võib veel anda Venemaale teatud eelised. Tundub, et lääs on siiski võimeline toibuma nii majandusraskustest kui demokraatia paadi kõigutamisest. Venemaa nõrkus on jäik ja agressiivne režiim, mis püsib sellisena võimu kaotamise hirmust. Lisaks Kremli paranoiline hoiak, et Ühendriikide eesmärk ongi Putini kukutamine.

Otsustavaks faktoriks kujuneb taas Venemaa majandus, mis võib veel inertsist toimida mõni aasta, kuid mitte väga kaua. Venemaalaste kannatus – kes oma kodudes jälgivad pingsalt televiisori ja külmkapi vahelist võitlust – ei ole ka piiritu.

Loodame, et kui tuleb pauk, siis see on valdavalt rahumeelne ja positiivsete tagajärgedega. Nagu Nõukogude Liidu lõpp.