«Me poleks kunagi pidanud tänavalt ära minema!»

Aastal 2005 Pikas jalas jalga puhkamas, selle aasta üritus kandis sõnumit «Love likes me». / Foto: Ardi Ravalepik

Konkreetselt marsi korraldamise idee tekkis ühel õhtul Noku klubis. Mea Culpaga (toonane lesbide-binaiste internetifoorum ja jututuba - toim.) seotud inimesed istusid seal ja pärast ühte õlut tundus see idee jube hea ning läks aja möödudes üha paremaks. Teadsime ka kohe, miks peaksin mina selle ürituse avanägu olema – noort, blondi, pikkade juuste ja siniste silmadega väikest ohutut tüdrukut on meedial ja oponentidel keerulisem rünnata. Praegu rünnatakse kõiki, aga siis olid meediareeglid teised.

Käisime «Koosoleku» saates Mihkel Raua ja Juhan Ulfsakiga rääkimas ja hõikasime välja, info hakkas levima ja saime aru, et nüüd peabki ära tegema. Tegutsesime nii nagu kõige parem tundus, mingit katusorganisatsiooni, mis meid juhendaks või mis kontseptsiooni kätte annab, ei olnud siis. Kristiina oli näinud pride’e välisriikides ja tema oli see inimene, kellel oli jõudu ja omadusi, et meid heas mõttes edasi tõugata.

Ja sel ajal hakkas ka rohkem LGBT filme ja ajakirju levima. Varem, Eesti Lesbiliidu ja Eesti Geiliidu ajal, oli aktivism suunatud kogukonna sisse. 2000. aastate alul tahtsid inimesed rohkem suhestuda ühiskonnaga laiemalt, rääkida õigustest. Pride’i eesmärk oli näidata, et me oleme olemas. Et keegi ei tunneks, et ta on üksi. See kogukonnaliikumine vallandus kui paisu tagant. Mea Culpa chat’is, mille Kristiina oli peamiselt proovi mõttes loonud, oli parematel päevadel sada naist korraga suhtlemas. Tekkis tunne, et naistest huvitatud naiste kogukond tõesti eksisteerib.

Ka 2006. aastal osalesid rahvusvahelised organisatsioonid, näiteks ILGA oma tiimiga. / Foto: Kalev Lilleorg, Õhtuleht

Aet: Olen kuulnud, et organiseerimine ei kulgenud takistusteta? Kuidas suhtus linn, politsei, meedia?

Kristiina: Loa saamine oli tõepoolest põrgu. Lisettega tegime vahetust ja veetsime päevi transpordiametis ja kommunaalametis. Lemmikpäeval käisin kuus korda ametis istumas ja seerisin mööda linnavalitsust. Lõpuks ühel ametnikul kommunaalametist viskas üle, ta arvas, et nüüd on kõik! Mis mõttes ei saa korraldada, dokumendid on korras, kõik allkirjad ja nõusolekud on olemas. Tema kui linnavalitsuse ametnik sai aru, et ta peab lõpuks ka järele andma.

Ardi: Otseselt politsei üritust ära ei keelanud, aga tähte näriti sellise piirini, et kiiresti sai selgeks, et üritust linnaruumi ei soovitud. Suhtlus oli ülbe ja jõupositsioonilt. Ka asjaajamine linnaga väga raske, Vello Lõugas ja Mati Songisepp transpordiametist tirisid meid siia-sinna ja muutsid korraldamise bürokraatlikult nii keeruliseks kui vähegi võimalik.

Lisette: Korraldamine oli probleemne igal aastal, nii Res Publica ajal kui ka hiljem Keskerakonna ajal. Turvafirmat oli keeruline leida, sest meeskond ei osanud arvata, mis asi see pride’i marss täpselt on. Linnaametite hirmutamine tekitas aga trotsi edasi tegeleda, tore oli ka see, et kõik otsused olid langetatud korraldajate pundis, need ei tulnud väljastpoolt. Istusin pool päeva kommunaalametis ja ütlesin, et ma enne ära ei lähe, kui allkiri kooskõlastusdokumendil on olemas.