Daniel James Coll: nägu naerule, Eesti! Vähemalt ei ela te Stanleys

Inimesena, kes on sündinud ja üles kasvanud Ühendkuningriigis, tean ma kõike halvast ilmast. Ent me ei saa siiski lihtsalt väita, et see on halb. Me ei ole nii õnnetus seisus, et meid tabaksid aina katastroofilised loodusõnnetused, ja me võime ennast päris õnnelikuks pidada, kui pikka aega on hall taevas ja uduvihm ainukesed asjad, mis õigustavad Ühendkuningriigi nimetamist ilma poolest «maailma kõige hullemaks kohaks» – jah, seda väidet usume iga oma keharakuga.

Kujutage niisiis ette mu umbusku, kui ma kolme aasta eest Eestisse saabudes hakkasin äkki kuulma, kuidas kõik eestlased kui ühest suust muudkui kinnitavad, et Eesti ilm on maailmas kõige hullem. Ütleme tagasihoidlikult, et ma olin üllatunud.

Eestlaste ja minu vahel on küllaga võimalust umbes järgmise sõnavahetuse tekkeks. «Te ainult arvate, et see on halb ilm,» väidaksin mina, «aga kui te oleksite üles kasvanud Worcesteris, siis alles teaksite, mida tähendab, kui kogu aeg muudkui tibutab ja aasta ringi on väljas viisteist kraadi.»

See on just selline vihm, et vihmavarju nagu ei tahaks kaasa võtta, aga niipea, kui valvsuse kaotad, imbub see salamahti kõikjale riiete alla ja sisse ning teeb su läbimärjaks. Aga siinkohal tuleb lisada midagi, mida ükski britt muidu kunagi ei taha tunnistada: südamepõhjas meile see tegelikult meeldib!

Ma kurdaksin aina edasi lõputa hallide päevade teemal, mis on sellised, et ei ima värve ära mitte ainult maailmast, vaid lausa sinu enda hingest, nii et sulle jääb sisemusse samasugune mustvalge tunne nagu Cartier-Bressoni fotodel. Ma ütleksin, ise rõõmust rõkatades, vihmakarastusega eestlastele, et nende suved on imekaunid, täis kuldset päikesesära, ja et nad ei tea ise ka, kui paganama õnnelikud nad on …

See tähendab, oleksin öelnud enne seda, kui saabus 2017. aasta juuni – ehk juunuar, nagu ma seda parema meelega nimetaksin.

Vihmane ilm / Liis Treimann

Tõeliselt õudne ilm

Siinkohal asun ma vabandusi puistama. Tahan maani kummardades kogu südamest andestust paluda kõigi käest, kelle arvamusi ma ei ole millekski pidanud, kelle lugusid tormipäevadest olen põlastavalt pidanud Balti pessimismi tunnusjooneks, kelle igati praktilisi suverõivaid olen hinnanud tarbetult ettevaatlikuks ja ülepakutuks.

Kõigi käest, kelle üle ma olen naernud, kui nad räägivad ihast põgeneda Eesti suve eest, kõigi kaupluste ja kontorite käest, kus ma olen kurtnud õhukonditsioneeri puudumise pärast, jah, tahan andestust paluda isegi selle eest, kui naljakaks ma olen pidanud seda, kui põhjalikult kasutatakse Eestis ära iga päikesepaisteline päev. Kui suure naudinguga elatakse kaasa ja võetakse esimesest päikesekiirest viimaseni sellisest päevast kõik, mis võtta annab.

Nüüd, jah, alles nüüd saan ma teist tõeliselt aru. Kas see ongi tõeline Eesti suvi? Kas tõesti on alati asjad nii hullud? Aga siiski, enne kui minu ja teie tuju päris nulli langeb, võtkem ette väike reis kaugete merede taha vähetuntud kohakesse nimega Stanley.