Ivan Makarov: Ivan Dulinil ja Eesti peaministril on ühine vaenlane

Suurem kära tekkib reeglina siis, kui mõnel poliitikul on vaja end teistest tolerantsemana näidata, ja selleks on tihti astutud lausa «traditsionalistide» või siis «natsionalistide» laipadest üle – vahet pole, peaasi et samm pälviks tähelepanu. Või mõnel sotsioloogiafirmal on näpud põhjas ja siis lastakse käiku järjekordne suunavate-retooriliste küsimustega skandaalile programmeeritud ankeet.

Aga seda tehakse ju kogu aeg, olgu teemaks seksuaalvähemused, pagulased, venekeelsed või kes iganes.

Ja siis tuleb pressiteateid nagu Vändrast saelaudu, korraldatakse järjekordne konverents, üüritakse kalli hotelli saal ja kutsutakse külaliste toitlustajaks mõni catering. Endale tuhka pähe seal reeglina ei raputata, aga kogu banketi kinni maksnud rahvast loobitakse ikka ja jälle täis. Ning õhtul vaadatakse eesti telekanalite vahendusel «Meie Russia» igapäevast huumorisarja, kus homost freesija Ivan Dulin oma vuntsilist ülemust igasuguste nippide abil ahistab ja vägistab kontorilaua või roosaks võõbatud tööpingi peal.

Protesti selle homode naeruvääristamise vastu targu ei avaldata, muidu antud kanalite saadetesse neid sõjakaid sallijaid enam ei kutsutaks, sest kes see ikka tahab, et sa tema äri õõnestad.

Kõiki rahuldada niikuinii ei saa

Kui rääkida perverssustest meie elus, siis igasugune vägivaldne pealesurumine on ju oma olemuselt just seda, olgu tegemist kasvõi mingi tegelase lõputu tiražeerimisega.

Oma presidendist heteromeest teise mehega avalikult reetnud keskpäraste võimetega heteronaisest tehti tänutäheks telestaar, nagu jumal tegi mudast inimese, ja see tõi Eesti traditsioonilisele perekonnale tunduvalt rohkem kahju kui kümme geiparaadi.

Muide, paraadidest: Brežnev oli nõukogude riigis seksi kui sellist eitanud leeri esindaja, aga nii massilist rahva «p……rimist» on esinenud veel vast maoistlikus Hiinas.

Samuti on ju täiesti loomuvastane see, et Euroopa Liidu eesistujariigi peaministri kõri on võtnud pihku tedretähniline Kremli käsi, ja me ei saagi sinna mitte midagi parata. Või et valimisnimekirja esinumbriks surutakse riigi õigussüsteemi üle irvitav korruptsiooni kahtlusega kohtualune ja tema eest on valmis hääletama tuhanded siinsed Milonovi mõttekaaslased.

Ühelt poolt võitleme selle eest, et meestega võrreldes vaesemad naised saaksid tasuvat tööd, teiselt poolt on meie teleseriaalid ja reklaamiklipid täis naisteks riietatud rahaahneid meesnäitlejaid, kes röövivad naistelt isegi nendele sugupõhiselt kuuluva töö. Võitleme venekeelse elanikkonna õiguste eest, aga viimaste küsitluste järgi ei salli venelased homosid lausa massiliselt.

Nii et kõiki rahuldada niikuinii ei saa. Seepärast tasuks tutvuda Eesti Vabariigi põhiseadusega – et mis see Eesti riik on ja milleks ta on. Nii oleks kõigile parem – ka vähemustele.

Ivan Makarov on raadiomees, kes tegi 20 aastat tunnist Balti infosaadet «Raadius», üllitas kolm üleliidulise tiraažiga LP-d ja kirjutas tekste Eesti esitajatele. Ta on Avatud Eesti Fondi, ajakirja «Nädal» ja Valdo Pandi aastapreemiate laureaat. Praegu töötab Raadio 4 vastutava toimetajana.