Erik Ernitsa vastulause Peeter Koppelile: kiirusepiirangu tõstmine ei suurenda liiklusohutust

Kiirus spidomeetril. / Aivar Aotäht / Sakala

Nullvisiooni lähenemise puhul lähtutakse piirkiiruste määramisel inimkeha võimest taluda kokkupõrkeenergiat. Aluseks on võetud, et sõidukiirused ei tohi olla nii kõrged, et inimene kokkupõrke korral hukkuks või raskelt vigastada saaks.

Loomulikult sõltub ohutu kiirus erinevatest asjaoludest, eelkõige sellest, millised kokkupõrked on konkreetsel teel võimalikud.

Näteks 1+1 sõidurajaga teel, seal kus on võimalik kokku põrgata vastutuleva sõidukiga, on nullvisiooni kohaselt ohutuks kiiruseks 70 kilomeetrit tunnis. Seda ka tänapäevaste, varasemaga võrreldes oluliselt turvalisemate, autode puhul.

Eraldatud sõiduradadega teedel (2+2, 2+1 või ka 1+1 sõidurada) on vastutulevate sõidukitega kokku põrkamise oht viidud olematuks, mistõttu on seal ka nullvisiooni loogikal põhinev piirkiirus kõrgem.

Vaadates nullvisiooni ideoloogia edukamaid kasutajaid (eelkõige Skandinaavia maad), näeme, et sealsed üldised piirkiirused on väiksemad kui 90 kilomeetrit tunnis. Ülejäänud riikides on artiklis viidatud 70ndatest pärit taak mõjutanud kiiruste määramist vastupidiselt autori arvamusele. See on kujundanud ühiskondliku ootuse, mis ei võimalda piirkiirust langetada ehkki see oleks liiklusohutuse seisukohalt otstarbekas.

1+1 maantee Holstre külas. / Marko Saarm / Sakala

Kuidas sõidukiirus liiklusohutust mõjutab?

Sellel on kaks kõige olulisemat komponenti:

1. Suuremal kiirusel on liiklejal keerulisem reageerida. Inimese reageerimisaeg on tavapäraselt umbes üks sekund. Kiiruse kasvades kasvab ka vahemaa, mille auto selle sekundi jooksul läbib. Veel enam mõjutab kiirus peatumisteekonda (reageerimismaa + pidurdusmaa). Kui kiirusel 90 kilomeetrit tunnis on peatumisteekond 72 meetrit, siis kiirusel 70 kilomeetrit tunnis on see ligi 25 meetrit lühem. See tähendab suuremal kiirusel on juhil keerulisem ohtu ette näha ja seda vältida.

2. Veel rohkem mõjutab kiirus aga neid vigastusi, mis inimestele kokkupõrke ajal tekivad. Newtoni füüsikas kasvab energia, mille arvelt autot deformeeritakse ning inimese vigastused tekivad ruutvõrdelises sõltuvuses kiiruse muutusega. Kui kiirus muutub kaks korda, siis kineetiline energia kasvab neli korda. Veel enam. Liiklusohutusalastes teadustöödes on jõutud tänaseks üldtunnustatud tulemuseni, et inimese hukkumise tõenäosus kasvab võrdeliselt kiiruse muudu neljanda astmega. St kui kiirus muutub kaks korda, siis inimese hukkumise risk suureneb 16 korda.

Neile kahele lisandub veel hulk väiksema, aga siiski olulise mõjuga faktoreid, nagu näiteks vaatevälja ahenemine suurematel kiirustel, sõiduki teelpüsivuse muutused jmt.

Kaasliiklejate ja ulukitega ei arvestata

Üks oluline nüanss, mida autojuhid kiirusepiirangute loogilisust hinnates sageli arvestamata jätavad on ka teiste liiklejate, näiteks jalakäijate olemasolu. Jalakäijana, jalgratturina või tee lähedal elava inimesena tajume ühte ja sama kiirust võrreldes autojuhiga väga erinevalt.

On tavapärane, et kiiruse alandamist nõuavad just tee ääres liiklevad või seal läheduses elavad jalakäijad. Suurem kiirus on nende jaoks oht ja nad tajuvad seda. Kiirusepiirangu märgi alt läbi sõitva autojuhi jaoks see probleem ei ole. Eriti olukorras kus parasjagu tee läheduses ühtegi jalakäijat ei ole, võib tunduda, et kiiruse piirang on ebamõistlikult paigaldatud.