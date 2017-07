Arkadi Babtšenko: olematu Vene riik olematu spetsnaz'iga

Lood Venemaa spetsnaz'ist Ukrainas vapustavad mind iga kord. Aga sugugi mitte seepärast, et Venemaa ütleb aina vangilangenutest lahti. See on – vastupidi – täiesti normaalne. Kui juba asud diversandina teenima, siis tuleb kindlasti endale aru anda, et sealt peale oled eile teenistusest lahkunud, sind pole seal, sa ei ole enam keegi, ise sõitsid puhkusele.

Ei, asi on hoopis muus.

Mõne päeva eest (27. juunil – toim) võeti Luganski oblastis vangi Vene sõjaväeluure (GRU) spetsnaz'i 22. brigaadi võitleja. Diversiooni-luuregrupp tuli ülesannet täitma, neid märgati, nad piirati sisse, nad andsid alla. Kuuemeheline grupp. Kaks kuulipildujat.

Eelnevalt, nagu mäletame, võeti Štšastja all vangi veel kaks GRU spetsnaz'i võitlejat: kapten [Jevgeni] Jerofejev ja seersant [Aleksandr] Aleksandrov. Nad olid tulnud luurele soojuselektrijaama ümbrusse, kus selgus, et Ukraina sõjaväelaste positsioonid, mis nende arvates pidanuks olema hüljatud, ei olnud sugugi maha jäetud. Nad sattusid tule alla ja võeti vangi.

Haavata saanud Jevgeni Jerofejev kinnipeetuna Ukraina haiglas. / Scanpix

Iga kord, kui loen selliseid uudiseid, ei saa ma neist aru. Justkui oleks aeg harjuda, aga iga kord ikka hämmeldun nagu koolitüdruk.

Kuuekümnendatel aastatel, kui Rjazani õhudessantkooli baasil loodi spetsiaalne üheksas õpperood, mis tegeleski spetsnaz'i ohvitseride väljaõpetamisega (lühendit GRU toona ei kasutatud, oli lihtsalt «spetsnaz» – sest juba põhimõtteliselt saab spetsnaz'i olla ainult üks), kusjuures tegeles nii salaja, et isegi kooli enda õppurid ei teadnud, et selline rood on üldse olemas ja et on olemas selline asi nagu spetsnaz, sest kooli lõpetasid nad ikka tõlgi-referendi diplomiga (keeleks mõne potentsiaalse vaenlase oma: inglise, saksa, prantsuse või hiina; hiljem lisandusid farsi ja puštu keel). Lõpetas ainult üks rood aastas.

Hiljem hakati selle karkassi pealt moodustama juba spetsnaz'i brigaade. Praegu on, nagu võib järeldada avalikult kättesaadavate allikate põhjal, GRU käsutuses seitse brigaadi ja üks polk. Liikmete täpne arv on teadmata, aga Wikipedia väidab, et see jääb 6000 ja 15 000 vahele.

Diviisi jagu spetsnaz'i!

Kui sul on juba spetsnaz'i diviis, siis saab see tähendada ainult üht – sul pole üldse spetsnaz'i.

Rambo on ikkagi tükikaup. Ja kallis kaup. Rambode diviisi ei saa olemas olla. Juba põhimõtteliselt ei saa.

Spetsnaz'i ohvitseri väljaõpe on alati käinud kõrgemal tasemel kui isegi dessantohvitseri oma, aga põhiraskus on spetsnaz'is ometi asetatud mõistuse arendamisele.

Üks tuttav, kes võitles Afganistanis spetsnaz'i ohvitserina, rääkis, et tema grupis ei olnud kedagi, kellel oleks olnud madalam kui keskeriharidus. Ja tegu oli ajateenijatega, tavaliste reameestega.

Nõukogude spetsnaz enne Afganistani missioonile minekut. / Wikimedia

Kui tegin kümmekond aastat tagasi intervjuu ühe Tambovi brigaadi spetsnaz'i ohvitseriga, mõtlesin aga juba ainult sellele, et ta ei suutnud ilma «siduvate» vandesõnadeta kuuldavale tuua kaht sõnagi. Ajateenijate kvaliteedist ma parem ei hakka rääkimagi. Mida siis veel arvata potentsiaalse vaenlase keele omandamisest… Kui kuulasin Aleksandrovi juttu, vasardas peas aina mõte, et räägib laps. Infantiilne inimene vähemalt, nagu ju ka öeldi.