Indrek Tenno: eestlaste rahvusliku stressi põhjustest ehk Veerand sajandit hiljem

Kas pole need mitte äärmuslikud näited riigis, mille kohustus on põhiseaduse järgi hoida ja säilitada ühe väikerahva keelt? Oleme tolereerimas liiga paljut, mis viib meid ennast tasahilju hauda.

Palju rahvust hävitavaid tegusid

Meie pealinnas ja riigis toimub tegelikult palju õõvastavaid asju ja rahvust hävitavaid tegusid.

Troojalased on hobusest täiesti avalikult välja karanud ja osalevad probleemitult riigi poliitikas. Okupatsiooni nad ei tunnista, genotsiidi ei ole sobilik mainida, küüditamisi ilustatakse ja õigustatakse. Riigikoolides õpitakse ikka veel vene keeles (kuigi on ammu selge, et see ainult lõhestab ühiskonda) ja kamp avalikult riigivastaseid troojapoliitikuid nõuavad jultunult olukorrale seaduslikku pikendust.

Tasapisi on hakatud harjuma lubamatute asjadega, sest inimesed ei näe enam, et olukord võikski paraneda, ja kaua sa ikka jõuad juua ja masenduda.

Punatank-monumendid, vene keel omavalitsuste asjaajamises, solvavad eestivastased saated kättesaadavates võõrkanalites, mida oleks lihtne sulgeda, riigikeele nõudja läbipeksmine või venekeelsete ajateenijate vandest keeldumine jätavad tunde, et okupatsioon jätkub.

Praegu on venekeelsete järelejätmatu kurnamistaktika igatahes vilja kandmas ja kui keegi loodab, et sellised nähtused kaovad ajapikku iseenesest ja küll asjad saavad vaikselt paika, kui ootame veel mõne aastakümne, siis need naivistid eksivad.

Olukordadel on kombeks end mugavalt sisse elada ja saada loomulikuks. Nii nagu ühel hetkel möödus õige aeg pronksmehe märkamatuks teisaldamiseks, nii saab varsti ka ümber aeg, mil oleks olnud loomulik ja õigustatud minna ühemõtteliselt üle eestikeelsele õppele kõikides koolides, nõuda kogu riigis avalikelt teenindajatelt riigikeele oskust igasuguste eranditeta ja panna selgeprintsiibiliselt paika seisukoht ja nõue, et riigivastane retoorika ja käitumine on lubamatu ja karistatav.

Küüditamiste ja okupatsiooni eitamine ja silumine ei ole ajaloo tõlgendamise küsimus või poliitiliste intriigide vahetusraha, massimõrvu ei saa panna hetkekasu kaalukausile või vastavalt vajadusele pehmendada.

Eelneva eitamine peab olema karistatav – selle on armeenlased ja juudid siiski maailmale selgeks teinud, ja võtkem siit õppust meiegi. Leedulased on teinud selgeks, et punakraamiga lehvitamine on nende rahvale solvav ja seetõttu keelatud; lätlased on seisukohal, et esindusorganeid tohivad valida vaid riigi kodanikud, hoidmaks siseringist eemale asjassepuutumatuid tegelasi ja ideesid.

Muutume Euroopa haigeks rahvaks

Praegu aga meenutab meil küll asjade kulg vähikäigu-antslat. Lootus, et koos iseseisvusega ja iseotsustamisega saame tagasi ka õiglustunde inimeste hinge, ei ole teostunud. Kuidas rahvana saavutada meelerahu ja tervist toetavat sisetunnet, kui pikka aega priviligeeritud maailmas elanud seisuslikul poliitseltskonnal on hoolimisnärv rahvusküsimustes nüristunud ja inimeste sisemaailma tasakaalu häirivad tõsiasjad jäävad neile võõraks.

Näiteks on rahvuskehale juba praegu väljakannatamatu taluda noorte suurt väljarändu, millesse ei kavatsetagi erimeetmetega sekkuda. Paanikasse ei aja isegi värske ÜRO rahvastikuprognoos, mis meile pöörast kukkumist ennustab.