Postimees 1938. aastal: rahvusvahelises kaubanduse olukord

See murrang, mis on rahvusvahelises majanduslikus läbikäimises viimase paarikümne aasta jooksul teostunud, on nii mõndagi põhjustanud küsima, et kas edaspidi võib rahvuste majanduslikke püüdeid arvestades üldse enam rahvusvahelisest kaubandusest kõnelda ja kas ei tähenda kaupade vaba vahetus rahvuslikku kosmopolitismi ning oma rahvuse huvide eitamist. See arusaamine, ja peab ütlema, et ta on isegi üsna levinud, on saanud põhjuseks, et kõik katsed viimasel aastakümnel rahvusvahelise kaubanduse elustamiseks ei ole andnud peaaegu mingisuguseid tulemusi. Võib ise veel rohkem öelda. Ka ei ole sellepoolest olukorra paranemist lähemas tulevikus oodata.

Endise majanduskriisi ajal püüti sisseveo piiramisega rahvusmajandust välisest kriisi mõjudest vabastada. Osalt läks see ka korda. Seepärast siis ka nüüd, kus uus majanduskriis on silmapiirile kerkimas või vähemalt kardetakse ta lähenemist, on meil seda vähem põhjusi oletamiseks, nagu läheneksime vabakaubanduse ajastu uuestisünnile ja nagu võiks toimuda riikide majanduspoliitikas ümberkujunemine, mis annaks riikidele piirid rahvusvaheliseks majanduslikuks läbikäimiseks. 7.07.1938