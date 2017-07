«Haridus olgu eestikeelne juba lasteaiast»: väitlevad Kristen Michal ja Yana Toom

Michali ümberlüke

Eesti keele õpe on siiski tõhusaim, kui õpitakse eesti keeles. Fakt on, et vene koolide haridustulemused on kehvemad Eesti koolidest, PISA testide alusel keskmiselt ligi üks õppeaasta! Kui soovime, et haridustulemused seal oleks sama head kui eestikeelses koolis, peab keeleõpe algama varem – lasteaias. Siis langeb ära täiendav pinge koolis õppetöös ja vene noored saavad sama hea hariduse kui eesti noored, eesti keeles.

Kasvatusteadlane Kristi Vinter on öelnud, et varane kakskeelsus on lapse võimeid arendav. Oponendi viide vanemate valikuvõimalusele on Eestis täna olemas ja eelistus on ka selge. Uuringud näitavad, et valdav enamus venekeelseid vanemaid, Praxise andmetel üle 70 protsendi, soovivad eestikeelset õpet juba lasteaiast.

Vaid ligi 16 protsenti arvab, et lasteaiad peaks olema keeleliselt eraldatud. Vanemad, kes soovivad oma lapsele parimat, teeksid täna juba teistsuguse valiku. Lapsi (keele alusel) eristav süsteem ei vaja tõhustamist, vaid põhimõttelist muutust.

Toomi vastus ümberlükkele

Hariduse eesmärk on mitte ainult eesti keele, vaid ka teadmiste omandamine. Kuuldused mahajäämisest on liialdatud. Näiteks matemaatikaeksami tulemus oli 2012. aastal eesti gümnaasiumites 62,0 ja venekeelsetes 65,0 ning 2016. aastal vastavalt 57,5 ja 60,2.

Toetus eestikeelsele õppele ei tähenda toetust lasteaedade eestistamisele. Erinevalt koolist ei koosne lasteaia päev tundidest. Koolieelse lasteasutuste seaduse §8 kohaselt on lasteaia keeleks õppe- ja kasvatustegevuse, mitte õpekeel.

Michali kokkuvõte

Tänan oponenti huvitava debati eest ning väitlusseltsi ja Postimeest põneva idee eest!

Haridus on üks olulisemaid valdkondi, riigi tuleviku loomise tööriistu. Haridustaseme kvaliteet on seotud nii tervisekäitumise, eluea kui ka võimalustega elus.

Idee eestikeelsest haridussüsteemist, alates lasteaiast, on keeleruume ühendav. Praegune süsteem eristab. Lapsed jagatakse keele alusel lasteaedades, koolides, töö- ja tulevikuvalikutes. Nagu keeleteadlane Mart Rannut ütleb, kogukonnad vastandatakse.

On tervemõistuslik eeldada, et iga lapsevanem tahab oma lapsele sama head või veel paremat, kui tal on õnnestunud saada. Parema hariduse nimel kogutakse raha ja vahetatakse elukohti. Meie pakutud mõte, et Eesti haridussüsteem oleks ühtne, tähendab, et soovime ka vene lastele eestikeelses hariduses sama häid võimalusi. Kvaliteeti, mis on meie lastel.

Eestis arvab üle 70 protsendi eestikeelseid ja venekeelseid vanemaid, et eestikeelne õpe peaks algama lasteaiast. Ka teadlased, kes on koostanud inimarengu aruande või integratsioonimonitooringu, osutavad samas suunas – valmisolek eestikeelseks õppeks kasvab. Vajadus keeleliselt eristatud hariduse järele kahaneb.

Küsimus eestikeelsest haridusest on vanem, ajalugu ei alanud ideest. Eesti on peaaegu veerand sajandit iseseisev ning inimarengu aruanne ütleb, et endiselt eksisteerib lapsi ja seeläbi tulevikku kahte leeri jaotav haridussüsteem. Ülemaailmsed PISA testide andmed näitavad, et vene koolide hariduskvaliteet on eestikeelsest haridusest ligi aastaga maas.

Minu oponent pole debati vältel seni kordagi eitanud, et eesti keele oskus annab paremad võimalused. Alustades eestikeelset õpet juba lasteaiast on igaühel rikkalikumad võimalused. Paremad koolide osas, töö- ja elukoha valikul. Igale inimesele tähendavad paremad võimalused kõrgemat palka, huvitavamat elu. Eesti majanduse seisukohast on igaühe kõrgema lisandväärtusega töö uus lisanduv väärtus.