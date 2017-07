Mihkel Mutt: Eesti ajaloo traumapunktis

Profülaktika mõttes tuleb aeg-ajalt endalt üle küsida, kuidas Eestil kõige üldisemas mõttes läheb. Euroopa Liidu eesistumine on selleks paslik hetk.

Möönan, et minu hoiakut võib mõjutada asjaolu, et pool mu senisest elust on kulgenud ühiskonnas, kus tegelikkuse ametlik lakeerimine kuulus lahutamatult igapäeva. Praegu ma ei saa lahti tundest, et meie eduloos on tõe kõrval ka eurokraatlikku haipi. Loomulikult mitte võrreldavas mahus endisaegse ilustamisega, aga natuke ikka.

See on lõppeks mõistetav. Kui mingisse projekti on kõvasti panustatud, siis see lihtsalt peab tulemusi andma! Niinimetatud uued riigid tuli integreerida, see oli ideoloogiline küsimus. Euroliit vajab edulugu, ja meie oleme selles rollis.

Seoses sellega olen märganud, kuidas mõni Eesti suhtes muidu väga soodsalt meelestatud lääne tegelane (või ka vanema põlvkonna väliseestlane) pahandab tõsiselt, kui olen julgenud kahelda, kas Eestil ikka läheb nii hästi, kui ametlikult väidetakse. Mind vaadatakse nagu sõgedat või tänamatut: nemad on ju otsustanud, et meil peab hästi minema, järelikult...

Jah, targem on sel puhul vait olla ja patroneeriv suhtumine ära kannatada, sest muidu jääme ilma nendestki rahvusvahelistest toetajatest, keda väikeriigil pole kunagi liiga palju.

Mõistagi kiidavad Eestit meie enda poliitikud. Et seda teeb valitsus, on normaalne, seevastu opositsioon peaks kritiseerima. Aga kuna meie poliitmaastik on totaalselt hägustunud, siis tekib sellest isesugune kaleidoskoopiline kiiduefekt.

Ei, see oleks tõesti kohutav, kui inimene ei saa ise aru, kui õnnelik ta on! Eestil ongi mitmeid saavutusi. Ainult et mis on need põhilised näitajad, mille põhjal meid pjedestaalile seatakse? Enamasti ikka e-riigindus ja küberkaitse, kaks protsenti kaitsekulutustest ja tasakaalus eelarve. Kui meid vanasti vahel hoiatati, et Eestil on oht muutuda ühe probleemi (Vene-hirmud) riigiks, siis nüüd oleme ühe-kahe eduala maa.

Kahtlemata ongi põhjust nende üle uhkust tunda, aga neid n-ö ei panda padaje. (Mis tähtsust on e-valitsusel nii väikse pindalaga riigis? Nagu noorukid, kes kelgivad viimase mudeli nutitelefonidega ja pargipingil üksteisega nende abil lobisevad.)

Kui digiteenused hoiavad vähemasti aega kokku, siis samas näeme, kuidas maades, kus riigikaitsesse nii palju ei panustata ja kus on suur eelarvedefitsiit, elatakse paremini ja rõõmsamalt.

Tempo pole tähtis

Ma ei avasta Ameerikat, väites, et e-riiginduse, Rail Balticu ja kõige muu tuhiseva juures elab enamik Eesti elanikke kehvemini kui vanas Euroopas. Piisab aeg-ajalt seal käimisest, et seda taas näha. Tõsi, me kipume otsustama pealispinna järgi, sageli sõna otseses mõttes tänavapildi põhjal, ja see võib olla petlik.

Näiteks Kreeka kohvikud on ikka rahvast täis, võõras ei tea, kes kui suures koguses ja mille eest seal tarbib. Samuti tuleb arvestada, et seesolija on alati kriitilisem kui väljastvaataja. Ja ikkagi...