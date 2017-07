Aivar Reinap: küsi julgelt!

Vaidlused Yana Toomi juhitava leeriga on Keskerakonna juhtidel läinud vägagi vaevaliselt. Peamised vaidlusteemad saab lühidalt kokku võtta sõnadega, et miks peaminister Jüri Ratas ei kehtesta ennast valitsuses piisavalt. Teemadena on läbi käinud kodakondsuse nullvariandi jõulisem läbisurumine, e-valimiste kaotamine, presidendi otsevalimine, kuid suurim probleem on siiski Lasnamäe esinumbri nimi: kas Edgar Savisaar või Mihhail Kõlvart. Teisteski Tallinna piirkondade Keskerakonna nimekirjades nõutakse muutusi. Ka linnapea kandidaadi alternatiivne nimi on ühe küsimusena läbi käinud.

Keskerakonna juhatuse selge soosik Lasnamäel on Kõlvart, millest ei taheta mingil juhul taganeda. Toomi, aga eriti Olga Ivanova toetajatele on Edgar Savisaare esikoht punane liin, millest ei taheta kuidagi taganeda. Ülemiste keskuse ees avaldatud Olga Ivanova valimisreklaami tekst «Küsi julgelt!» näitab tema enesekindlust. Kuigi Savisaar hoiab end vaikselt tagaplaanile, ei maksa tema rolli protsessis alahinnata.

«Mina ei taha reeturitele hääli tuua,» on Savisaar kitsamas ringis korrutanud. Peamisteks reeturiteks peab Savisaar Kadri Simsonit ja Aadu Musta, kuid ka ministreid Jaak Aabi ja Mailis Repsi. Jüri Ratast nende hulgas ei ole, viimastel kuudel on nad Savisaarega korduvalt kohtunud.

Kuigi Jüri Ratas on läbirääkimistel olnud järjekindel ja piirdunud väidetavalt vaid mõningaste järeleandmistega, on tema käes olevad mängukaardid vene surve vastu suhteliselt nõrgad. Koalitsioonipartneri IRLi eksistentsiaalsed probleemid ei lase Keskerakonnal valitsuses vene-küsimuses aktiivsemalt enne järgmisi riigikogu valimisi tegutseda.

Kuna Ivanova on oma võimu käimasolevatel läbirääkimistel juba tunnetanud, on isegi juhul, kui Yana Toom nõustub suures plaanis kokku leppima ja kodusõjast loobuma, Ivanova-Savisaare nimekiri ikkagi võimalik. Kui tuleb Ivanova nimekiri, siis tekib otsekohe selletaolisi nimekirju ka mujale Eestisse.

Ligi sada nime on Ivanoval väidetavalt juba koos, nendes seas on lisaks Savisaarele ja Ivanovale palju vene nimega inimesi, samas praegusi keskerakondlastest Tallinna volikogu liikmeid ei pidavat seal eriti olema.

Kuigi Ivanova tiib lubab hoolimata oma nimekirjaga väljatulekust jätkata Keskerakonnas ja toetada valitsuskoalitsiooni ka riigikogus, tuleb Keskerakonna juhatusel mõelda, kas süüa oma sõnu ja painduda või siiski visata erakonna vastu kandideerijad erakonnast välja. Ivanova nimekirja tekkimisel on kahtluse all nii Keskerakonna ainuvõim Tallinnas kui ka koalitsiooni püsimine Toompeal.

Kui Keskerakonna juhatus paindub ja lubab Ivanoval oma nimekirjaga välja tulla, siis tähendab see tõenäoliselt sisepingete püsimist Keskerakonnas ja edasisi järjepidevaid järeleandmisi. Eks julgelt küsijaid tekib siis üha juurde.