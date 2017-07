Tarun Gidwani: kurb lugu sellest, kuidas mu kodumaal tapetakse liha pärast inimesi

Sajad vihaselt karjuvad mehed on inimesi surnuks peksnud, sest nad ei suutnud seedida mõtet, et ohver oli olnud piisavalt julge, et valida elustiil, mis ei ühtinud juhtiva grupi omaga.

Viimane juhtum, mis sai palju meediakajastust, oli 15-aastase Junaid Khani surm – poisi pussitas Põhja-Indias surnuks seesama jõuk, kes oli noormeest pärast vaidlust rongiistmete pärast nimetanud veiselihasööjaks.

Valitsus on sellist barbaarsust küll sõnades hukka mõistnud, aga samas on mitmed võimul oleva partei juhid väidetavalt avalikult jõuguliidritega piltidel poseerinud.

Ida-Indias asuvas Jarhkandi osariigi Ramgarhi piirkonnas poodi möödunud kuul mees üles. Tapetut kahtlustati veiseliha transportimises. Pildil leekides auto, mis kuulus hukkunule. / Scanpix

Strateegia kannab vilja

Rahvusvahelised organisatsioonid on konfliktidele palju tähelepanu pööranud. Inimesed on tõstatanud küsimuse politsei töövõime ja poliitiliste gruppide tegevuse kohta.

Juhtivatel positsioonidel ametnikud aga eeldavad, et jõugud on anonüümsed.

Selliste inimgruppide kasutamine vähemusrahvaste allutamiseks vabastab poliitikud vastutusest – süüdistada tuleb neid hullusid, emotsioonidesse uppunud inimesi, keda võib küll hukka mõista, kuid keda on raske tegelikult kontrollida.

Tundub, et selline see strateegia on olnud. Suur konflikt tõmbab inimeste tähelepanu, sellest saab tohutu uudis. Tegu on vinduva vägivalla ja vaenuga, mille ohvriks on langenud inimesed eri osariikides. See kõik näib olevat osa India igapäevast.

Seetõttu on vastuhakk keeruline, oma pahameelest on raske kinni hoida. Võime oma häiritust üksnes korrata, kuni sõnad lakkavad olemast tähenduslikud, kuni meie viha kaotab tähenduse, sest deviisid on nii ära leierdatud.

On tekkinud vastuhakk

Aga viimase nädala jooksul on kerkinud esile imeline vastuhakk – ühe India filmitegija Facebooki-postitus on kulutulena levinud, sellest on alguse saanud spontaansed protestiüritused, kus osalevad massiliselt nii noored kui vanad, India elanikud ja välismaalased.

29. juunil korraldati proteste Londonis, Torontos ja Bostonis ning lähipäevil toimub proteste ka teistes linnades. Osalejatel palutakse kaasa võtta loosungid, mis ütlevad «Not in My Name» (eesti keeles «Mitte minu nimel»).

Neid inimesi ei ühenda ükski poliitiline organisatsioon, ent tuhanded indialased on tulnud tänavatele, hoolimata vihmast ja tihedast liiklusest, et öelda sellele barbaarsusele ei.

Filmitegija Dewan kutsus oma postituses inimesi üles näitama, et neil on südametunnistus. «Kas me ei pea siis protestima nende julmade tapmiste vastu, eriti pärast seda, kui Delhi regioonis mõrvas jõuk 15-aastase islamiusulise poisi? Kui mitte nüüd, siis millal? Miks oodata, kuni poliitilised organisatsioonid korraldavad demonstratsiooni? Miks ei võiks me kõik kodanikena tunda vastikust sellise vägivalla vastu ja koguneda, et protestida loosungi all «Not in My Name» järgmise nädala alguses Jantar Mantaris,» kirjutas naine Facebookis.

Meeleavaldus «Not in My Name» Indias. / Scanpix

Üleskutse eestlastele

Eesti on Indiast kaugel-kaugel. Elame aga maailmas, mille eri killud on sobivad omavahel kokku, ühes võrgustikus, mille paljudesse niitidesse on põimitud migratsioon ja võõrmõjud, mis võivad vahel meie tähelepanu suunata üllatavatesse kohtadesse.

Siin tulebki mängu solidaarsus, mis on alati kiiduväärt. Probleemisse süvenemine ja sellest osa võtmine on protestijatele südantsoojendav meeldetuletus, et nende vastuhakk on mingis mõttes universaalse loomuga.

Kutsun üles inimesi, kes usuvad, et õigust elule ei saa ja ei tohi kunagi ära võtta selle pärast, millist toitu sa sööd või millist religiooni sa järgid, näitama üles solidaarsust. Palun neil toetada #NotInMyName liikumist. Olen kindel, et selliseid inimesi veel on.

Inglise keelest eesti keelde ümberpannud Helo Liis Soodla