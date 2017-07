Lugeja kiri: sõbralik soovitus Ott Tänakule

Üldiselt on nii, et võistlejate jõupositsioonid ja võidulootused pannakse paika ralli esimestel pikkadel päevadel. Viimasel päeval on kiiruskatseid vähem ja kui vahe on vaid 4,9 sekundit, siis tuleb küll sõita kiiresti, kuid ilma riskipiire ületamata. Sest vastasel juhul võib rallist kujuneda klassikaline duell elu ja surma peale – kumbki pool ei taha ju kaotajaks jääda ja nõrgemanärviline võibki saatusliku piiri ületada. Ehk nagu öeldakse, parem pool muna kui tühi koor. Parem esimene või teine koht kui suur null.

Udo Knaps, Märjamaa