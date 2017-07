Ühispöördumine Baltic Pride 2017 toetuseks

Inimõigused kehtivad igale inimesele, hoolimata seksuaalsest orientatsioonist, sooidentiteedist või soolisest eneseväljendusest. Neid põhimõtteid austades on riigid kohustatud kaitsma kõiki oma kodanikke vägivalla ja diskrimineerimise eest ning kindlustama nende võrdse kohtlemise. Me kinnitame iga üksikisiku väärikust, nagu seda on väljendatud inimõiguste ülddeklaratsioonis.

Me peame koos töötama, et luua kaasav ja võrdsete võimalustega keskkond, kus ei ole diskrimineerimist ning kõik inimõigused on täielikult tagatud.

Me avaldame austust Baltiriikide LGBT-kogukondade olulisele tööle, aga ka nende valitsuses ja mujal töötavate inimeste tegevusele, kes töötavad selle nimel, et kindlustada LGBT-inimeste inimõigused ning lõpetada seksuaalsel orientatsioonil, sooidentiteedil ja soolisel eneseväljendusel põhinev diskrimineerimine.

LGBT õigused on inimõigused, mida tuleb toetada ja austada.

Austria, Brasiilia, Ühendkuningriikide, Kanada, Tšehhi, Taani, Soome, Rootsi, Prantsumaa, Saksamaa, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Hollandi, Norra, Hispaania, Ameerika Ühendriikide suursaatkonnad Eestis; Eesti Vabariigi välisministeerium, Euroopa Komisjoni esindus, Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis, Põhjamaade Ministrite Nõukogu