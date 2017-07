Andrei Kuzitškini ülevaade Vene meediast: Baltimaade rahvaid ähvardab täielik kadumine

Eesti harjub elama Venemaata

Sõltumatu internetiajakiri Spektr.Press avaldas 22. juunil intervjuu Eesti ettevõtja ja eksperdi Raivo Varega, mille põhiteema oli Venemaa ettevõtete vastu kehtestatud Euroopa sanktsioonide mõju Eesti majandusele.

«Mis puudutab Eestit, siis üldiselt teda rahvusvahelise üldsuse kehtestatud sanktsioonid peaaegu mitte mingil moel ei puudutanud. Eesti polnud Venemaale paigutanud eriliselt ei investeeringuid ega tehnoloogiat. Üldse on Eesti osakaal Venemaa välismajanduskäibes väga tilluke. Seepärast olid Eestile tähtsad hoopis vastusanktsioonid.

Nimelt läks Eesti põllumajandussaaduste ekspordist ligikaudu viiendik Venemaale. Pärast embargo kehtestamist kahanes see voog praktiliselt olematuks. Kõik tootjad, kes eksportisid Venemaale, kaotasid selle turu. Ja olid sunnitud kohanema. Mida nad ka tegid.

Aga tuleb arvestada veel üht asja. 1992. aastast peale on Venemaa pidevalt kasutanud piiravaid mehhanisme alates topelttollidest kuni mitmesuguste kaupade, näiteks põllumajandustoodete, kala ja piima ekspordi piiranguteni. See tähendab, et tegelikult algas kohanemine juba tuntavalt enne kõiki neid sanktsioonivärke.

Embargo kehtestamise ajaks 2014. aastal oli Venemaa turu osakaal Eesti põllumajandusliku ekspordi üldmahus vähenenud juba 80 protsendi pealt 20 protsendi peale. Seepärast ei olnud hoop nii valus kui mõne meie naabri juures. Paljud Eesti ärimehed lihtsalt ei taha Venemaaga töötada suure poliitilise riski ja Venemaa partnerite ebausaldusväärsuse tõttu.»

Anekdoodid

15. juunil korraldas Venemaa president Vladimir Putin traditsioonilise otseliini rahvaga. Rahvas reageeris sellele anekdootidega:

Eilse otseliini ajal ajas Vladimir Vladimirovitš jälle segamini töötuse kasvu ja majanduskasvu.

«Kas sa viimast otseliini Putiniga nägid?» – «Ei. Aga ma ei teadnud, et see on viimane.»

Kui te ei saanud eile Putinile küsimust esitada, ärge muretsege. Teil on veel kogu elu ees!

Vene keelest eesti keelde ümber pannud Marek Laane

Andrei Kuzitškin on endine Venemaa riigiametnik, kellele on Eestis antud poliitiline varjupaik. Ta töötas kümme aastat Tomski oblasti valitsuses kommunikatsioonijuhina ning hiljem kuus aastat kultuuriameti juhatajana. Tal on magistrikraad bioloogias ja rahvusvahelistes suhetes. Praegu töötab ta vene keele õpetajana.