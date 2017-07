Toomas Alatalu: kas Stalin toob Venezuelasse rahu?

Poliitikute kemplemise ajal on riigi majanduslik olukord vaid halvenenud. Veel mullu sai Venezuela tulenevalt elektripuudusest kuulsaks lühendatud töö- ja koolinädalatega. Toiduainete ja esmatarbevahendite puudust on korduvalt leevendanud naaberriik Kolumbia oma piiri ajutise avamisega jne. 30. märtsil otsustas ülemkohus anda presidendile ja tema valitsusele lisavolitusi kriisiolukorra lahendamiseks ja seda parlamendi võimutäiuse arvelt – otsus, mis kutsuski esile praeguse vägivaldse vastasseisu tänavatel ja opositsiooni katsed tõmmata armee poliitikasse.

Sai selgeks, et midagi tuleb muuta, ja koostöös, ning kuna 1999. aastal vastu võetud põhiseaduse teatud sätted on seganud nii võimu kui opositsiooni, tegi Maduro 1. mail ettepaneku valida assamblee kehtiva põhiseaduse kohendamiseks. 23. mail täpsustati, et selle moodustavad 364 kohalike võimuorganite (nood ise valiti 2013. aastal) valitud isikud; ametiliite, noorte- ja eakate koondisi jne hakkab assamblees esindama 173 isikut ja indiaanlasi kaheksa.

Vaatamata tänavail toimuvale on keskvalimiskomisjoni kinnitusel konkurents kõikidele kohtadele kõva. Niisiis, 30. juuli valimis võetakse tõsiselt. Seda enam, et valitsus kinnitas ka (24 osariigi) kuberneride valimise tänavu 10. detsembril. Jääb lisada, et opositsiooni ladvik ise on hõivatud sisevalimistest välja selgitamaks oma kandidaati tulevasteks presidendivalimisteks.

Niisiis, kuigi väliselt on suur osa Venezuelast haaratud valitsusevastastest protestidest, on viimase juhid samas nõustunud kaasa lööma valimistel, mille tulemused võivad kaasa tuua poliitilise temperatuuri alanemise riigis.

Venezuelas tegelikult toimuvat mõistetakse lähikonnas piisavalt hästi, sest eks ole probleemid enamikus Ladina-Ameerika riikides ühesugused. Ameerika riikide organisatsiooni välisministrite viimasel kogunemisel juunis oli arutlusel Venezuela võimude käitumist tauniv resolutsiooni, ent kuna hukkunute hulgas on nii protestijaid kui ka korda kaitsvaid politseinikke, jäi resolutsioon seegi kord vastu võtmata. 34 riigi esindajatest oli selle poolt 20, aga mõne liikmesmaa valitsusele etteheidete tegemiseks on AROs vaja vähemalt 23 häält.

Lõpetuseks mainigem, et 5. juulil tähistab Venezuela oma iseseisvuse 206. aastapäeva. Nagu ikka sõjaväeparaadiga ja on huvitav näha, kas presidendi ja valitsuse kõrval on väljas ka parlamendi enamus.

P. S. Venezuela opositsiooni juhtidest jääb välismeedias tihti mainimata neljas-viies mees ehk parlamendi enamuse juht, sest… tema nimi on Stalin Gonzalez. Eks ole – on nagu õigel poolel, aga nimi! Samas on see 36-aastane Stalin opositsiooni kuuluva vasakpoolse partei juhina saanud kahel valimisel järjest suurima arvu hääli pealinnas Caracases. Tuletan lugejale meelde sedagi, et paar kuud tagasi valiti Ecuadori presidendiks vasakpoolne Lenin Moreno.

Mõlemad Venemaalt laenatud nimedega mehed pärinevad intelligentide perekondadest ja asi on lihtsalt selles, et nii nagu ka mõnedele eestlastele meeldib panna lastele eksootilisi nimesid, tehakse sama Ladina-Ameerikas. Teeb see inimene karjääri, võib mõnel poliitkorrektses maailmas tegutsejal tema nime peale sattudes tekkida mõte, et midagi on valesti. Ei ole. Pealegi pole nad ainsad Stalini ja Lenini nime kandvad ladinaameeriklased.