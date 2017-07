Jeffrey D. Sachs: Ameerika demokraatia on mandunud

Vennad Kochid – suurimad korrumpeerijad

Tänapäeval ei vaja niisugused kompaniid nagu ExxonMobil, Koch Industries, Continental Energy ja teised megasaastajad enam lobitööd: Trump on sisuliselt andnud nende kätte riigidepartemangu, keskkonnakaitseagentuuri ja energeetikaministeeriumi. Samuti on nende käes kõrgemate ametnike positsioonid Kongressis.

Päris suurt osa ärimaailma rahast võib ka jälgida, osa aga liigub anonüümselt, «musta rahana» väljaspool avalikkuse silmapiiri. Ülemkohtu kohtunikud, kes üsna sageli söövad ja joovad ärimaailma toetajate kulul, on andnud kurikuulsa Citizens Unitedi otsusega niisuguste korrumpeerunud rahavoogude salajas hoidmisele lausa rohelise tee.

Uuriv ajakirjanik Jane Mayer on dokumentaalselt tõestanud, et suurim «musta raha» allikas on David ja Charles Kochi tandem, kes pärisid ränga saastajana tuntud kompanii Koch Industries oma isalt, kes kõige muu hulgas rajas Saksamaa natsirežiimi teeninud suure naftatehase. Vennad Kochid, kelle varandus ulatub kokku ligikaudu 100 miljardi dollarini, on juba aastakümneid eraldanud aina raha USA poliitilise süsteemi ülevõtmiseks, tõmmates endaga kaasa teisigi parempoolseid ärimaailma esindajaid.

Kui asi puudutab maksupoliitikat ja kliimamuutusi, siis on vabariiklik partei peaaegu puhtalt vendade Kochide ja nende naftatööstuses tegevate semude käpa all. Nende kõlvatu eesmärk on lihtne: kärpida ettevõtlusele kehtestatud makse ning kaotada nafta- ja gaasitööstuse ette püstitatud piirangud, olgu tulemused planeedile millised tahes. Nende sihtide saavutamiseks on nad valmis jätma miljonid vaesed ravikindlustuseta, veel enam, nad on valmis riskima globaalse soojenemise süvenemisega kogu maakeral. Nende kurjus on jahmatav ja õõvastav, aga täiesti reaalne. Ja Trump on nende usin käsilane.

Enne Trumpi hiljutist välismaasõitu saatis 22 vabariiklasest senaatorit talle kirja, milles kutsuti Ühendriike loobuma Pariisi kliimaleppest. Peaaegu kõik allakirjutanud said märkimisväärseid kampaaniatoetusi nafta- ja gaasikompaniidelt. Arvatavasti sõltub enamik neist otseselt vendade Kochide ja nende finantseeritavate lobitööorganisatsioonide annetusist.

Avalikkuse huve esindav Vastutustundliku Poliitika Keskus (Center for Responsive Politics) on välja selgitanud, et nafta- ja gaasikompaniid kulutasid 2016. aasta valimiskampaania ajal föderaalsete kandidaatide peale kokku 103 miljonit dollarit, millest 88 protsenti läks vabariiklasile. Loomulikult on siin tegu ainult sellise rahaga, mida saab siduda konkreetse annetajaga.

Ameerikat saab veel päästa

Maailmal on hädasti vaja mõista, milliseks on tänane Ameerika muutunud. Kunagi toiminud demokraatia ajast püsivate formaalsete struktuuride taga peitub poliitiline süsteem, mis juhindub küünilisist ärihuvidest, mis on seadnud sihiks rikaste maksude kärpimise, relvade müügi ja karistamatu saastamise. Trumpis on nad endale leidnud häbitu eestkõneleja ja telestaari, kes täidab kõik nende soovid.

Nüüd on maailma ülesanne öelda «ei» Ameerika ärimaailma isekale aplusele, ameeriklased aga peavad taastama oma demokraatlikud institutsioonid, pöörates selja «mustale rahale» ja kuritegelikule ärimaailmale.

Kui pidada silmas vabariiklaste nappi enamust Senatis (52:48), piisab demokraatidest ja kõigest kolmest ausa südametunnistusega vabariiklasest, et blokeerida enamik või lausa kõik Trumpi-Kochide algatused. Niisiis on tegu olukorraga, mida saab veel päästa, ehkki see on jätkuvalt väga ohtlik. Ameeriklased – ja maailm – väärivad igal juhul paremat saatust.

Inglise keelest eesti keelde ümber pannud Marek Laane

Jeffrey D. Sachs on Columbia Ülikooli kestliku arengu professor ning tervishoiupoliitika ja -korralduse professor, samuti Columbia ülikooli Kestliku arengu keskuse ja ÜRO kestliku arengu lahenduste võrgustiku direktor.

Copyright: Project Syndicate, 2017.

www.project-syndicate.org