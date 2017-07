Viljar Voog: kes tohib Otti kritiseerida?

Kuidas julges Tänak nõnda eksida ja riikliku rõõmupüha meepotti tõrva tilgutada?! Kibekiirelt kergitas tugitoolisportlane oma tuharaid, haaras nutitelefoni ja andis sotsiaalmeedias teada, kuidas Kraavi-Otist sai Puu-Ott.

Mast langes ka neil rallisõpradel, kes olid Poola kohale sõitnud. No ei tõusnud käsi enam sinimustvalget kõrgel taevas lehvitama. Pakiti oma matkatoolid kokku ja asuti pettunult koduteele. Erinevalt tugitoolisportlasest ei olnud rallifänn aga pettunud mitte Tänaku, vaid üleüldiselt kurja saatuse peale. Kui süda on juba bensiinist nõnda läbi imbunud, et otsustad laulu- ja tantsupeo nädalavahetuse veeta Poolas, mitte kodus härdusest pisaraid pühkides, on ka piisavalt teadmisi autospordist, et mõista: juhtub! Rallivõit oli püüdmiskauguses ja piiri peal balansseerides kukudki vahel maoli.

Muidugi leidus pühendunud rallifännide seaski neid, kes avaldasid arvamust, et kas oli nüüd tarvis seda esikohta uisapäisa jahtida. Teine koht toonuks 18 silma, punktikatselt kuni viis otsa ja olekski peaaegu superluks punktisaak koos olnud, aga näe, nüüd jäi Tänak üldse nullipoisiks. Ja ega nad vääralt ei arva. Kui sama usub aga eelmainitet tugitoolisportlane, paneb ta rängemalt puusse kui Tänak ise. Mis on lubatud Jupiterile, pole lubatud härjale.

Rallisport on distantsilt hoomamatu spordiala. Kes pole vähemalt korra oma silmaga näinud, kuidas maailma kiireim ralliauto kihutab mööda mudateed, mis on libedam kui lutsukala, sel puudub vajalik võrdlusmoment, et hinnata Tänaku otsust õigeks või vääraks.

4,9 sekundit, millega Tänak pühapäevasel esimesel kiiruskatsel Thierry Neuville’i edestas, on tugitoolisportlase jaoks distants diivanilt vetsuukseni või kaotsi läinud aeg poekassas, kui eelmine ostja sisestab vale PIN-koodi. Ta ei hooma riske, mida sõitja selle aja saavutamiseks on võtnud, ei adu rasket otsustusprotsessi, kas see ikka on seda seitset lisapunkti väärt.

Katsel käinud fänn mõistab seda paremini ning kui ta otsustab seetõttu Tänakut siunata või kritiseerida, siis on see tema õigus. Kõik ei pruugi sellega nõustuda – ka minu hinnangul talitas Tänak õigesti, kui läks vahendeid valimata jahtima rallivõitu ja parandama oma MM-tiitli šanssi –, kuid see on arvamus, mida tuleb austada, sest seal taga seisavad teadmised, mitte lihtsalt pettumusest lahmimine.