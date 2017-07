Kristiina Baum: hindadest, reklaamist ja tarbimiskultuurist Rootsis

Kaubanduskeskus Stockholmis. / Scanpix

Viimane peegeldub ka tarbimiskultuuris. Internetivõrgustik on selleks, et tarbijad, tootjad, niisama huvilised ja ühiskond üleüldisemalt saaks omavahel rahuldatud suhtlemis- ja ühtehoiu vajaduse. Riigi abiga on välja töötatud suur valik tarbijale vajaminevaid äppe. Nende abil saab võrrelda hindu, kvaliteeti ja päritolu, saab viia end kurssi teenuse või toote tarbimisega kaasnevast looduskeskkonnamõjust, lisaks uurida välja kust ja kellelt toorained pärinevad. Üks selline kasulik veebileht on Matpriskollen.se, mille abil saan võrrelda minu kodukoha toidupoodide soodushindasid.

Rootslane jumaldab teadust

Üks tarbijakultuuri suur erinevus väärib veel mainimist. Eestlased meenutavad pigem nõiarahvast, kellele ei lähe korda faktid, küll aga usk. Rootslane jälle jumaldab teadust. See on tema religioon.

Vaatamata sellele, et näiteks Ameerika Ühendriikides on ajakirjanikud paljastanud toiduainetetootjaid, kes maksavad teadlased kinni, et need toiduainetööstuse kasuks «teaduslikke artikleid» kirjutaks, pole see rootslaste usku teadusesse kahandanud.

Ka teadmine, et Ameerikas visatakse minema pool toidust, enne kui see jõuab toiduletile (sest sel puudub kaubanduslik välimus), samal ajal kui miljonid nälgivad, ei pane rootslasi endid säästlikumalt käituma. Silma pilgutamata visatakse potitäis ööseks köögilauale ununenud roog minema, sest selles on hakanud vohama kahjulikud bakterid. Sama kiiresti läheb prügikasti iga pisema plekiga puuvili ja kõrbenud nurgaga grillvorst. Ühes on kahjulikud hallitusseened ja teises vähki soodustavad ained. Seda kõike tõestab teadus.

Prügi Rootsis. / Scanpix

Agaramad kasutavad heatahtlikkust ära

Rootsi on sisserändajate maa. Üks kolmandik riigi 10 miljonist elanikust on sündinud väljaspool Rootsit. See tähendab, et ligi kolm miljonit viljelevad pisut teisi väärtushinnanguid kui kohalikud. Agaramad neist kasutavad rootslaste heatahtlikkust häbematult ära.

Peamised turuplatsidel kaalukaubaga kauplejad ongi sisserändajad. Need haistavad suuremat teenimisvõimalust: ostavad üliodavalt kahtlase päritoluga värskeid maasikaid, joonistavad hinnasildile Rootsi lipu külge ja müüvad kolmekordse hinnaga Rootsi maasika pähe.

Sama julmalt sokutavad tänavanurgal kiirtoiduga kauplevad araablased kebabi sisse hobuseliha, mida ametivõimud pole kontrollinud.

Eelmist aastat hinnati Rootsis väga sademetevaeseks. Sama ennustatakse tänavuseks aastaks. Sel juhul ootab Rootsit ees viimase saja aasta kõige madalama põhjaveetasemega aasta. Siiani tunduvad sellega kaasnevad tagajärjed mägede taha jäävat ning rootslased jätkavad neli korda aastas garderoobi ja kodusisustuse väljavahetamist.

Samal ajal süveneb sisserändajate omavaheline teenuste ja toodete must turg. Saaksin minagi tuttavate sisserändajate kaudu kümme korda odavamalt juuksuris käidud, maniküüri tehtud, rätsepalt uue pintsaku või õhtul teleri ees idamaiseid hõrgutisi nosida. Küsimus on aga valikus – millises riigis tahan elada.

Kristiina Baum töötab Rootsis täiskasvanute keeleõpetajana. Eestis on ta keeletunde andnud põhikooli õpilastele. Rootsiga on ta tihedalt seotud 1991. aastast alates. Samuti on ta üle kümne aasta töötanud ajakirjanduses, eeskätt raadiokanalites, nagu näiteks Kuku, Vikerraadio, Tartu Pereraadio, aga ka Lidingö raadio Rootsis. Veel on ta kaks aastat tegutsenud reporterina maakonnaajalehes Sakala. Hariduselt on ta bioloog.