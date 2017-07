Kristiina Laanemets: GMO-taimedest luuakse Euroopas asjata tonte

Postimees avaldas 8. juunil artikli geneetiliselt muundatud (GMO) petuuniatest, mis tekitas elavat vastukaja. Ärevuseks pole põhjust.

Kunagi varem pole olnud võimalik taimi nii täpselt parandada ja lisada headele sortidele näiteks oranžimat õievärvi või muuta maitsvaid sorte haiguskindlamaks.

Uuemad taimede geneetilise muundamise meetodid on muutunud nii täpseks, et teadlased on suutnud valikuliselt ümber kirjutada üksikuid DNA aluspaare sadadest miljonitest, aga GMO-taimede kasvatamist piiravad seadused kirjutati siis, kui uusi eriti täpseid meetodeid ei olnud veel isegi olemas.

Esimene USA poelettidele jõudnud GMO-toidutaim oli tomat Flavr Savr, kus oli vähem valku, mis põhjustab korjatud tomatite edasiküpsemist, ja seetõttu säilisid need tomatid kauem. Sellele järgnes ülemaailmne arutelu: kas teadlased ikka võivad toitu niimoodi muuta? Tekkis hirm – mis saaks siis, kui keegi lisaks tomatitaimele inimeste tervist kahjustava geeni. Teemasse süvenemata õppisid tarbijad kartma mõtet, et keegi võiks nende toidu sisse geene panna.

Sordi «Russet Burbank» kartulid pool tundi pärast koorimist. Vasakpoolsele kartulile on lisatud geen, mis vähendab akrüülamiidi tekkimist pärast kuumutamist ja pruunistumist pärast koorimist. / Businesswire

Siinkohal tasub selgitada, et oleme kogu aeg geenidest ümbritsetud. Kõigil elusorganismidel on peaaegu kõikides elavates rakkudes genoom, mis sisaldab kümneid tuhandeid geene. Geene on taimedel palju: näiteks kartulil on üle 39 000 geeni, porgandil 26 320, kapsal 41 174 ja kurgil 26 682 geeni, millest osa on taime eluks hädavajalikud, teine osa mõjutavad taime omadusi väga vähe.

Seega võib kahvlitäis kartulit koos kapsa-kurgi-porgandisalatiga sisaldada üle 133 000 eri geeni, rääkimata veel eri alleelidest ja võimalikest juhuslikest mutatsioonidest. Lisaks on selles kahvlitäies miljoneid baktereid ja nende genoome koos kõikvõimalike mutatsioonidega. Tuleb aga mõista, et geenid on elu osa – mitte ainult selles mõttes, et meie elu sõltub otseselt nendest geenidest, mis hoiavad meie enda rakke elus, vaid ka selles, et me oleme ümbritsetud elusorganismidest ja isegi iga hingetõmbega hingame sisse lugematu arvu baktereid ja seeneeoseid, mis samuti sisaldavad geene, millel üldjuhul ei ole meile mingit mõju.

Taimegeenide valikulise parandamise kirjeldamiseks on hakatud kasutama terminit täppisaretus (ingl precision breeding). See on kõige täpsem sordiaretusmeetod: kui soovitud tunnust mõjutav geen on täpselt teada, saab seda geeni lisada teisele taimele (k.a ühelt sordilt teisele), kahjutuks teha või muuta, vastavalt sellele, mida on vaja saavutada.

Taimegeenide sihilik muutmine, näiteks alleelide ülekirjutamiseks, on viimastel aastatel muutunud järsult täpsemaks, lihtsamaks ja odavamaks. Märksa efektiivsemat sordiaretust ei piira enam meetodite puudus, vaid peamiselt kaks asjaolu: esiteks on taimedes üksikut olulist tunnust mõjutavaid geene kirjeldatud võrdlemisi vähe ja teine piiraja kogu Euroopas on aegunud seadused.

Ajaloolistel ja võrdlemisi seletamatutel põhjustel on Euroopa Liidus täppisaretus ja kõik muu taimede geneetiline modifitseerimine nii põhjalikult reguleeritud, et võib öelda, et see on peaaegu keelatud.