Jaak Uibu: sohvri sõiduvõtted abiks riigi juhtimisel

Keemik Jüri Kann tõi neljakümne aasta eest Saksamaalt uurimistöölt kaasa anekdoodi, mis ei taha kuidagi ununeda, sest sellel on tugev seos Eesti eluga. Lugu ise: maanteel sõidab furgoonauto, mille juht peatab auto iga paari kilomeetri järel ja taob teibaga vastu auto külgi. Järel sõitev juht peab oma auto ka kinni ja küsib, miks ta nii teeb. Furgooni sohver selgitab lahkelt: «Minu auto kandejõud on viis tonni, aga koormas on kümme tonni kanu. Et auto kandejõudu mitte ületada, pean kanad lendu ehmatama. Paari kilomeetri järel nad laskuvad alla tagasi ja siis pean neid jälle lendu aitama.»

Mis seos on sel Eesti eluga? Asendame kanakoorma inimestega, kes on infosõjas jäetud saatuse meelevalda. Mis on need kaikahoobid rahva rahulikku arengusse? Mina leian, et reformid ja suurrajatised ongi need kaikahoobid. Tuginen seejuures üle maailma levitatava ajakirja British Medical Journal`i rahvusvahelisele küsitlusele selle kohta, millised on vihatuimad sõnad maailmas?

Esikoha võitis reform! Meedia kasvatab rahvast üle kahekümne aasta reformide ülistamise vaimus. Kui reformid olid vajalikud nõukogudelikust keskkonnast välja rabelemisel, siis hiljem kinnistus (kinnistati?) see mõtteviis, rõhutades pidevalt nende vajalikkust ja lausa nõnda, et välistati evolutsiooniline faas ühiskonna arengus. Ja nii saavutati üheksakümnendate esimesel poolel alanud rahvastikukriisi süvenemine. Koos kriisi nähtamatute ja nähtavate tagajärgedega – sündimuse kahanemisest kuni koolide, postkontorite, apteekide sulgemiseni, mida tehakse ikka võrgu korrastamise plagu all.

Kas on mõnda mõõdupuud riigi ja rahvastiku seisundi ning nende dünaamika hindamisel? Mis on mõõdupuu selle arengu hindamisel? Kriteeriumi andis paljutsiteeritud prantsuse riigimees ja poliitik Jean-Jacques Rousseau, kes elas enne Suurt Prantsuse Revolutsiooni:

«[…] Mis on riikliku ühenduse eesmärk? Ja vastab samas: Tema liikmete kaitstus ja hüvang. Ja mis viitab kõige kindlamini nende kaitstusele ja hüvangule? Eks ikka rahvaarv ja iive [...] Halvim valitsus on see, mille alluvuses rahvas väheneb ja välja sureb. Kui maa kogu välisest hiilgusest hoolimata rahvast tühjeneb, siis ei saa tõsi olla, et kõik läheb hästi.»

Kui palju olen seda tsitaati avalikkuse ees korranud ja miks see pole toiminud Eesti elu ja riigieelarvet planeerivatele poliitikutele?

Näited ebakompetentsusest Eesti poliitikas

Olen kaugel sellest, et ette heita kellegi tahtlikku tegevust iibe ja rahvastiku kahanemisel. Küll aga oskamatust ja vastutamatust. Oskused haihtuvad ja vastutamatus süveneb uutel tegijatel. Vastutamatuse pärast muretses juba kakskümmend aastat tagasi riigikontrolör Hindrek Meri.

Eesti poliitikas ei kehti kompetentsuse printsiip, nagu ütleb ühiskonnateadlane Ülo Vooglaid. Isegi ametialane lohakus on karistusseadustikust kõrvaldatud. Nõunike, nõukodade liikmete ja mõttekodade valikul välditakse oponente. Väitekirjade puhul on ammu jõutud selle mõistmiseni, et oponent ei ole vaenlane.

Toome näite: riigikohus ütleb, et rahvastikuprobleemid on valitsuse ja riigikogu asi. Peaminister kinnitab, et see on valitsuse prioriteet. Kuid töötegijateks on ilma ettevalmistuseta paar ametnikku, ettevalmistust pole ka rahvastikukriisi probleemkomisjoni liikmetel. Kes sellest loodab tulemuslikku tööd? Luuakse vaid näilikkus rahvastikukriisiga toimetulekuks. Kirjutasin sellest Postimehes. Kas keegi poliitikutest reageeris ja võttis otsa üles? Ei ükski. Nagu vastu seina. Küll rakendatakse müriaad kõrgepalgalisi ametnikke Rail Balticu rajamiseks, kümnete ja sadades miljonite kaupa eurosid paisatakse Eestit mitut pidi lõhestava projekti finantseerimiseks.