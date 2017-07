Anu Laas: vägivaldsed mehed kui miljonikulu ühiskonnale

Hea on rääkida, kui kulukas artikkel on naispensionär, kes elab kauem kui mees, koormab arste ja raviasutusi, ei jaksa oma väikse pensioniga kõiki kulusid katta. Keegi ei küsi, miks tema pension nii väike on. Kui räägitakse naistest, kerkib kohe küsimus, kus on mehed ja hakkab kerima niisugune «vaesed mehed» retoorika.

Ja kui juttu on naiste suurema esindatuse vajadusest, siis kuuleb vastuväiteid, et ei ole võimekaid naisi, naised ei taha võtta otsustamisel vastutust. Naistel on lapsed ja hoolitsuskohustus. Miks ei arutata, mis kohustused on meestel pere ees?

Ilmselgelt ei taha tuhanded mehed pärast lahkuminekut võtta vastutust laste ülalpidamiskohustuse täitmise eest, sageli ei taha mehed vastutust võtta ka vägivallajuhtumis. Ikka tegi naine midagi valesti – naine näris, noris, istus või astus valesti. See ajab ju mehe vihale. Naisepeksja tunnistab intervjuus sotsioloogile, et saab ise ka aru, et «tegelikult vägivalda ei õigusta mitte miski; naine teab, et mind ei maksa närvi ajada, aga ta ikkagi nagu provotseeris». Sageli ei võta vägivallatsejad vastutust ka kohtus, kus sageli rõhutavad kannatanupoolset provotseerimist. Eelarvamused naiste kiuslikkusest ja peksasaamise paratamatusest on visad kaduma. Eurobaromeetri 2016. aasta uuring näitas, et 57 protsenti Läti ja 38 protsenti Eesti elanikest peab tõepäraseks, et naised ise provotseerivad endavastast vägivalda.

13. juunil 2017 toimus riigikogus naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa Nõukogu konventsiooni (İstanbuli konventsiooni) ratifitseerimise seaduse eelnõu esimene lugemine. Tekkis küsimus, kui palju oli 2016. aastal perevägivallajuhtumite korral meesohvreid. Seletuskirjast leiti vastus, et 16 protsenti oli meeskannatanuid. Justiitsminister lohutas riigikogu liikmeid, et «kõik karistusõiguslikud tõkendid meie riigis on sooneutraalsed». Vahemärkusena tuleb ütelda, et perevägivalla all kannatanute arvu ja kannatanu ning vägivallatseja omavahelise suhte kohta ei ole täpseid andmeid, on hinnangulised andmed. Parem vägivallajuhtumite dokumenteerimine ja andmekogumine statistika eesmärgil on tähtis riigi ees seisev ülesanne.

Igapäevane naistevastane vägivald

Riigikogu liige Henn Põlluaas (Konservatiivne Rahvaerakond) on väljendanud muret, et İstanbuli konventsioon kuulutab ka traditsioonilised soorollid, kombed ja tavad naistevastaseks vägivallaks.[1] Me ei saavat enam ise otsustada, mis on või ei ole meie haridusasutuste õppeprogrammides. Põlluaas manab ette hirmutava olukorra, mis võib juhtuda, kui traditsiooniline ja normaalne maailm pea peale pööratakse.

Milline on see meie normaalne maailm? Kohtuotsustest ei jää muljet, et elame oma traditsioonilises ja normaalses maailmas. Kusjuures avalikult on kättesaadavad vaid leebemad juhtumid, liigselt traumeerivad kaasused jäävad asutusesiseseks kasutamiseks. Vaatame, missugune normaalsus vaatab vastu kehalise väärkohtlemise juhtumitest. Teeme vaid pool rehkendust ning jätame kõrvale seksuaalse väärkohtlemise. Kohtunikud lahendavad kehalise väärkohtlemise kaasusi iga päev, sest neid juhtumeid on nii palju. Ja võib arvata, et vaid väike osa vägivallajuhtumitest jõuab kohtusse.