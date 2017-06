Siiri Sisask Jean-Claude Junckerile: asjad käivad siin kahjuks teisiti

Kui Nõukogude ajal saabusid külalised, toodi kapist välja hea ja parem, kaeti lauad ning nähti vaeva, et mitte jätta külalisele halba muljet. Selline käitumine on meil veres ja teatud mõttes peabki olema, sest külalistele tulebki pakkuda parimat. Nii on meie väike tubli Eesti riik jätnud väljastpoolt tulijatele-vaatlejatele endast ikka ja alati ontliku mulje.

Edasi aga tahaksin seda artiklit kirjutada mingis muus, teistele tõlkimatus keeles, millest ainult eestlane saaks aru, sest piinlik oleks siiras usus kõnelenud Junckerile tunnistada seda, millest nüüd rääkima pean.

Tapatöö minu maja taga

Üleeile hommikul vaatasin – nagu viimase nädala jooksul ikka –, kuidas mu koduõuel asjatavad metsalinnud, ussikesed noka vahel. Tiivulised leiavad neid meie peenramaalt ja mutimullahunnikuist kindlasti lihtsama vaevaga kui metsast. Nii on linnud päevad läbi meie õuel ja tuuritavad poegadele süüa otsides ringi. Minu süda nende pärast ei valutanud. Kuni üleeilseni.

Siis ilmus meie maja taha harvester. Ja tõmbas sealt pikali terve suure platsi puid. Nende otsas ka linnupesad koos sulgivate poegadega.

Riik on oma täiesti sobimatu nimega seaduses (mis praegu kannab nime metsaseadus, aga mille tegelik nimi oleks pigem – laadaplatsiseadus) soovitanud linnurahu ajaks metsas raierahuks liiga lühikese perioodi: linnud ei jõua sulgida ega pesadest välja lennata. Et see nii on, nad paraku ei tea, sest nad ei jälgi, ega järgi.

Looduskaitseseadus ütleb, et ei tohi lõhkuda lindude pesasid ega häirida pesitsevaid linde, aga kui midagi sellist tehakse, siis tuleks teavitada. Aga keda teavitan? Kuhu helistan? On ju keskkonnaameti enda asi teada, millal linnud pesitsevad. Mina saaksin vastuseks, et kõik on seadusega lubatud – selle üpris ajulageda laadaplatsiseaduse alusel…

Keskkonnaamet kui selline peaks hoolima ka inimeste kodusid ümbritsevast keskkonnast. Aga seda nad ei tee. Ei tee ei linnas ega ka maal. Hoolimata sellest, et neil on joonised, plaanid jms, et näha, kuis maatükkide piirid kokku jooksevad ning kuis asetsevad neil pindadel elamud ja muud hooned.

Väljastatakse niinimetatud pimelubasid. Arvestamata, et rikutakse kodude ümbrust ja sunnitakse inimesi elama rikutud keskkonnas. Ei huvita keskkonnaametit see, kuidas inimesed kodude eest hoolt kannavad ja südant valutavad ning mida inimesed neis paikades läbi elavad, mille ümbrusest metsad maha tõmmatakse. Ei huvita, pole riigi asi seista Eesti kodude ega inimeste «isiklike asjade» eest. Nii väljastatakse lube ka vanuritele, kelle metsa hoopis teised tegelased maha saevad, aga samas kohustus metsa tagasi istutada jääb metsa omanikule, kes ea tõttu selle tööga kahjuks toime ei tulegi.

Oleme kõigest numbrid

Üsna sama juhtus Raplas keskusega Saagu Valgus. Meid saeti nii-öelda maha. Ametnikud-riik ei pidanud vajalikuks, et aitame seal inimesi ja anname päriselt abi. Saagu Valgus tegi koostööd paljude heade inimestega, kes kõik omal parimal võimalikul moel toetasid ja vaesuses elavaid peresid aitasid.