Postimees 1934. aastal: löögirühmade mäss Hitleri vastu

Sleicher lasti maha, kui ta tegi katset avaldada arreteerimisel sõjariistus vastupanu. Tema abikaasa, kes tegi katset oma meest päästa, langes sealsamas rahvussotsialistide kuulide all.

Nagu Münchenist ametlikult teatatakse, on mahalastute seas nii tuntud nimed nagu Sileesia ülemgrupijuht Edmund Heines, Pommeri grupijuht Ernst von Heydebreck ja lipujuht krahv Spreti, Münchenist, Berliini grupijuht Karl Ernst. Endise staabiülema Roehmi saatuse kohta puuduvad ametlikud teated. Võib arvata, et ka tema on hukatud.

Laupäeval pärast lõunat avaldas «Führer» järgmise üleskutse: «Tänasel päeval olen kõrvaldanud staabiülem Rohmi ametist, heitnud ta välja erakonnast ja löögirühmade organisatsioonist. Uueks staabiülemaks nimetan ülem grupijuhi Viktor Lutze. Kõik löögirühmade juhid ja löögirühmlased, kes ei kuula tema käsku, või talitavad tema käskude vastaselt, heidetakse välja löögirühmadest ja erakonnast. Ühtlasi arreteeritakse kõik sarnased vastutöötajad ja antakse kohtu alla.»

1.07.1934