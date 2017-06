Uduse tulevikuga õde

Eile kohtus kolmik taas, et esmaspäeval jätkata. Edgar Savisaare poliitilisest nõiakatlast esmalt vihmavarjukandjaks, seejärel Lasnamäe linnaosavanemaks ja riigikogu liikmeks tõusnud 32-aastane Ivanova on riigikogu õiguskomisjonis teinud kolleegide väitel tublit tööd. Kaitsnud oma seisukohti ja koalitsiooni.

Aga šokki, mis saabus kolmapäeval enne pressikonverentsi, oli Ivanoval keeruline alla neelata. Seesugusel ootamatul moel ja ühe õe juhtimisel reeta Savisaart ennast?! Ivanova tõdes esimeste emotsioonide ajel, et tema tulevik on erakonnas udune. Samas teab ta väga hästi, et Keskerakonna juht Jüri Ratas on temast sõltuvuses.