Alvar Loog: kultuuriuputus

Nüüd selle kõige jaoks enam eriti aega pole, sest uus sajand on toonud ühtlasi uued võimalused – üritusi, mis sageli festivali kuju võtnud, toimub peaaegu iga põõsa taga. Seetõttu puhkavad inimesed aktiivsemalt ja otsapidi ka kultuursemalt, lahutavad hoolega meelt ning harivad hinge.

Suvi on massikultuuri kõrgaeg. Kogu see kultuur peab aga ära mahtuma kõigest seitsme nädala(vahetuse) peale, sest nagu viimased aastad – sealhulgas käesolev – on tõestanud ning kliimamuutusi uurivad ja prognoosivad teadlased arglikult kinnitanud, on kogu juunikuu (sh jaanipäeva nädalavahetus) sügiseselt vilu ja vihmane; augusti teiseks pooleks on otsas nii inimeste puhkusepäevad, huvi kui ka raha.

Õige suvi ja massiürituste tippaeg algab Eestis juulikuu esimesest nädalavahetusest, mis on täna ja homme. Nagu pilk kultuuriürituste kalendrisse paljastab, võivad midagi meelepärast leida väga ka erinevate huvidega inimesed. Kusjuures suuri üritusi jagub peaaegu igasse maakonda.

Peale Tallinnas toimuva noorte laulu- ja tantsupeo leiavad samal ajal aset veel Pärnu hansapäevad ja Tartu linna päev, festival Retrobest Pühajärve pargis, Hard Rock Laager Vana-Vigalas, techno-festival Into the Valley Rummu karjääris, Tšaikovski festival Haapsalus, Muhu Tulevikumuusika Festival Juu Jääb, noortemuusika festival Best Fest Narvas, Käre Folk Põlvamaal, Kabli Päikeseloojangu festival, kitarrimuusika päevad Kassari saarel, Soome-Ugri filmifestival FUFF Setomaal Tsiistres, Rapla Kirikumuusika festival, Pärnu Rahvusvaheline Väntorelifestival, Olustvere Suvekontserdid jne. Lisaks toimuvad samal ajal arvukad kontserdid ning suveteatri etendused (mh koguni viis esietendust).

Samale nädalavahetusele jääb tavaliselt ka üle aasta toimuv teatrifestival Baltoscandal Rakveres. Ja Kilingi-Nõmmes kümme aastat järjest publikut rõõmustanud Schilling, mis on – üllatus-üllatus! – otsustanud publikumenust hoolimata pausi teha. Miks? Ürituse kodulehel seisab kiri: «Kümme emotsiooniküllast toimumiskorda on selja taga. Köögipoolelt vaadatuna võtab paraku ikkagi võimust kogetava olukorra korduvuse tunne (déjà vu), seda hoolimata pidevast arengust. Kui kaua ühe koha peal keerutada, hägustub pilk, kaob tasakaal, südagi võib pahaks minna. Raske on aru saada, mis ümberringi toimub. On aeg tegeleda – vähemalt korraks – millegi muuga». Respekt avameelsuse, otsustavuse ja majandusliku omakasupüüdmatuse eest!

Olgu meil kõigil nii praegusel kui ka järgmisel kuuel-seitsmel nädala(vahetuse)l mõistust, et saada aru, mis ümberringi toimub, ja teha pakutavate ürituste hulgast oma valik. Või hoopis tegemata jätta. Ning sõita selle asemel näiteks hoopis külla sõpradele ja sugulastele, kellega on juba aastaid suheldud üksnes sotsiaalmeedias.