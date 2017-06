Armsa jutuga pugeja

Boonuspunktid selle eest, kui välismaalane puistab ka mõne eestikeelse lause, lausa meie hümnist. Jutt Eesti avatusest ja majandusreformide edust kuuluvad mõistagi kohustusliku elemendina juurde.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk (60) täitis neljapäeval Tallinnas esinedes kõik need klišeekriteeriumid, ja selles pole mitte midagi halba. Vastupidi – kuna tegemist on poolakaga, lisab see tema jutule usutavust. Mees teab omal nahal, mis oli Nõukogude Liit, ja tõenäoliselt jagus tema kõnesse kohustuslike elementide kõrval ka mõnevõrra siirust. Ilmselt on ta tõepoolest kuulnud Eestist varem, kui Skype kuulsaks sai.

Pugejalikuks võib sellist juttu ju nimetada, kuid vähemalt oli see armas pugemine.