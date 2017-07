Postimees 1939. aastal: Inglise kuningas riigikaitsest

Kuningas, pärast seda, kui ta rõhutas seda suurt rõõmu, mida tekitas temale ja kuningannale vabatahtlike paraadi jälgimine Hyde Parkis pühapäeval pärast lõunat, ütles oma läkituses muuseas:

Meile see oli mõjuvaim demonstratsioon tenistuse vaimust, mida on märgata täna kõikjal rahva hulgas ja mis näitab end otsuses teha riik võimeliseks vastu astuma igasugustele kallaletungidele, missuguseid ohvreid või ebamugavusi see ka ei tooks. Meie tsiviil-kaitsejõud on nüüd kindlad. Hüüdele on vastatud ja vabatahtlikud on juba teel. Olgu nendele meestele ja naistele vastutasuks teadmine, et nad aitavad kaasa meie maa tugeva ja julge hoidmiseks.

Teie teate, et kõik meie ettevalmistused on määratu mitte sõja provotseerimiseks, vaid rahu säilitamiseks. Meile on jäänud siiski veel lootust, et rahvad õpivad elama koos sõbralikkuses ja kooskõlas. Vahepeal ei ole me jätnud mitte midagi tegemata, et säilitada oma maa julgeolekut, ja sellele riigikaitse ülesandele aitavad kaasa vabatahtlikud, kes pälvivad meie tänulikkust. 3.07.1939