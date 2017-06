Artemi Troitski: seitsmeteistkümnenda aasta juuni: reaalsus ja reaktsioon

Juuni 12. päeval toimus kaks sündmust (ja ma ei arvesta nende hulka Jeltsini vandeandmise järjekordset aastapäeva), mille tähtsus on küll erinev, aga mis ometi on seesmiselt teineteisega seotud. Moskvas, Peterburis ja veel kümnetes Venemaa linnades peeti inimrohkeid protestimeeleavaldusi praeguse võimu ja selle sigitatud megakorruptsiooni vastu.

Lääne-Saksamaa mõistes väikelinnas Bonnis (mida võib võrrelda mõne Venemaa suurema rajoonikeskusega) korraldati aga teine iga-aastase Boriss Nemtsovi fondi preemia «Julguse eest» kätteandmise tseremoonia. Mina viibisin sel teisel üritusel, ehkki oleksin hea meelega viibinud ka Tverskajal.

12. juunil algas draamaseriaali «Protestiliikumine Venemaal» uus hooaeg (kui sellist seriaali peaks kunagi tegelikult tegema hakatama, siis küllap antaks sellele nimeks hoopis «Jooksukingade ja tänavalampide tänavad» või «Protokollide mäng»). Aga võib-olla algas lausa – annaks Jumal! – meie maa lähiajaloo uus peatükk. Peamised erinevused 2011.–2012. aasta lainest: tuumikuks on noored, mitte aga intelligents ja/või keskklass; protestiaktsioonide mittekooskõlastamine; liikumise äärmiselt lai haare regioonides. Ja see kõik pole lihtsalt uudis – see on väga hea uudis!

Noorte osalemine on hea, sest kõik ju teavad nagunii, et just nemad on meie tulevik ja et neil, juuretutel, ei ole erinevalt «loovast» ja muudest klassidest midagi kaotada. Mittekooskõlastamine on hea juba kas või seepärast, et «võimudega kooskõlastatud protest» kõlaks niigi täiesti absurdselt (sellest hullem saaks olla ainult «kooskõlastatud revolutsioon»). Ning unest ärkav provints on lihtsalt imetore!

Aga peamine on igal juhul noorsugu. Keegi ei oodanud, et just nemad moodustavad avangardi! Ma küsisin hiljaaegu Levada keskuse professori Aleksei Levinsoni käest: kas viimase aja sotsioloogilised uuringud lubasid seda arvata? Ta vastas ausalt: ei, ei lubanud.

Minu mäletamist mööda on olnud ainuke, kes on kinnitanud, et äsja küpsenud põlvkond on sootuks teistsugune ja varasematest võrreldamatult etem, Dima Bõkov. Teda eriti ei usutud – ilmselgelt asjata. Need noored, usun ma nüüd kindlalt, ongi praeguse režiimi kaua oodatud hauakaevajad. Ja nad, nagu kirjutas Boris Vian, sülitavad oma loojate hauakividele. Vaadates äsjaste Moskva ja Piiteri meeleavalduste ja kinnipidamiste videoid, kahetsesin – jah, esimest korda elus! – kibedalt nii seda, et mind ei olnud seal kohal, kui ka eriti seda, «kuhu on jäänud minu seitsmeteistkümnes».

Kuidas küll tahtnuks olla noorur, keda tiritakse sidrunisse hüüete «Rämps – Venemaa häbiplekk!» saatel! Kui palju seiklusi oleks veel ees, kusjuures aina tõsisemaid ja läbimõeldumaid… Ja muidugi oleks meie kõrval parimad neiud ka veel!

Kuuekümnendate põlvkonnal vedas: nad said, ehkki alles päris lõpuajal, osaleda perestroikas. Meilt, kaheksakümnendate põlvkonnalt, ei ole enam midagi oodata: me oleme ammendunud, väsinud ja kõlbame veel ehk ainult välis- ja sisepaguluseks.

Üheksakümnendate ja nullindate omad on üldse tervikuna niru põlvkond, mis vahetas vabaduse ja väärikuse nutsu, käraka ja kulinate vastu. Aga kuidas me olime nende peale lootnud, ikkagi ju «esimene vaba põlvkond»…